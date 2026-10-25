  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a joven en Yoro y Policía evita que familia se lleve el cuerpo

"Chuy", como era conocido Jesús Fuentes Mejía, fue ultimado por hombres armados que lo interceptaron en una calle del barrio La Cultura

Matan a joven en Yoro y Policía evita que familia se lleve el cuerpo

Fotografía en vida de Jesús Fuentes Mejía.

Yoro, Yoro. Jesús Fuentes Mejía, conocido entre sus allegados como “Chuy”, murió la noche del sábado luego de resultar herido en un tiroteo registrado en el barrio La Cultura, Yoro, Yoro.

La información preliminar indica que hombres armados le dispararon en una calle del sector. Fuentes Mejía quedó tendido en el lugar con lesiones de gravedad, por lo que familiares y conocidos lo llevaron de emergencia a un centro asistencial cercano.

Frente a su casa: así asesinaron al pastor Marvin Flores en Cofradía

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el personal médico constató que había fallecido a causa de las heridas. Después de la confirmación de su muerte, sus parientes retiraron el cuerpo del establecimiento y lo colocaron en un vehículo funerario para hacerse cargo de los preparativos del sepelio.

Sin embargo, cuando el vehículo estaba por salir, agentes de la Policía Nacional intervinieron e impidieron que el cadáver fuera trasladado sin completar los procedimientos establecidos por la ley.

Matan a balazos a dos personas en cementerio de Comayagua

Los uniformados aseguraron el área y dieron aviso a Medicina Forense para que se efectuara el levantamiento correspondiente. No se reportan detenciones.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias