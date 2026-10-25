Matan a joven en Yoro y Policía evita que familia se lleve el cuerpo

Yoro, Yoro. Jesús Fuentes Mejía, conocido entre sus allegados como “Chuy”, murió la noche del sábado luego de resultar herido en un tiroteo registrado en el barrio La Cultura, Yoro, Yoro.

La información preliminar indica que hombres armados le dispararon en una calle del sector. Fuentes Mejía quedó tendido en el lugar con lesiones de gravedad, por lo que familiares y conocidos lo llevaron de emergencia a un centro asistencial cercano.