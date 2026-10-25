Matan a joven en Yoro y Policía evita que familia se lleve el cuerpo

Yoro, Yoro. Jesús Fuentes Mejía, conocido entre sus allegados como “Chuy”, murió la noche del sábado luego de resultar herido en un tiroteo registrado en el barrio La Cultura, Yoro, Yoro.
La información preliminar indica que hombres armados le dispararon en una calle del sector. Fuentes Mejía quedó tendido en el lugar con lesiones de gravedad, por lo que familiares y conocidos lo llevaron de emergencia a un centro asistencial cercano.
Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el personal médico constató que había fallecido a causa de las heridas. Después de la confirmación de su muerte, sus parientes retiraron el cuerpo del establecimiento y lo colocaron en un vehículo funerario para hacerse cargo de los preparativos del sepelio.
Sin embargo, cuando el vehículo estaba por salir, agentes de la Policía Nacional intervinieron e impidieron que el cadáver fuera trasladado sin completar los procedimientos establecidos por la ley.
Los uniformados aseguraron el área y dieron aviso a Medicina Forense para que se efectuara el levantamiento correspondiente. No se reportan detenciones.