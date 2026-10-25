Honduras, intratable en el Mundial Sub-15: Vuelve a golear y luego empata

Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Honduras firmó una vibrante jornada dominical en el Mundial y Festival Sub-15 que se celebra en Azerbaiyán, cosechando un nuevo triunfo y un aguerrido empate que la consolidan en la cima de su sector. El representativo catracho ratificó el excelente nivel mostrado en su debut y dio un paso gigante bajo las exigentes condiciones del formato de fútbol 8 implementado por la FIFA.

Las actividades de este domingo arrancaron en la madrugada con la goleada sobre Singapur (3-0). El equipo dirigido por el español Cristian Aleza saltó al campo con la misma agresividad ofensiva que el día anterior, imponiendo las condiciones del partido desde el pitazo inicial gracias a una alta presión y una gran fluidez en la circulación de la pelota. El marcador se abrió temprano a favor de la 'Mini H' por intermedio de Dempsey Ordóñez (5'), quien definió de forma impecable ante la salida del arquero asiático. Pocos minutos después, Santiago Amador estiró la ventaja con un remate que descolocó a la defensiva rival (13'), permitiendo al cuadro hondureño manejar los hilos del encuentro en el campo reducido de Bakú.

La guinda del pastel en el primer partido del día la puso el atacante Diego Ortiz (24'), quien selló el definitivo 3-0 en favor de Honduras. Con este resultado, el combinado nacional firmaba su segunda victoria consecutiva en el torneo y mantenía su arco completamente imbatible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

SUFRIDO EMPATE ANTE GUINEA

Sin embargo, el segundo examen dominical representó un reto de máxima exigencia física ante la competitiva escuadra de Guinea. Los africanos plantaron cara con un planteamiento vertical y veloz que puso a prueba la resistencia de la zaga catracha, obligando al cuerpo técnico hondureño a mover sus piezas tácticas para contrarrestar la intensidad rival. El partido se convirtió en un toma y daca de constantes emociones donde Honduras pegó primero gracias al instinto goleador de Diego Ortiz, quien firmó su cuarta diana en lo que va del certamen. Pese a la respuesta inmediata del conjunto guineano, Honduras volvió a ponerse en ventaja gracias a una definición del juvenil Josué Linares, desatando la euforia en el banquillo. El tramo final del partido estuvo cargado de dramatismo cuando Guinea logró rescatar el definitivo empate 2-2 aprovechando una desatención en la zaga catracha.