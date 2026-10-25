Matan al predicador Marvin Flores cuando llegaba a su casa en Cofradía

Un predicador identificado como Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado en la colonia Sinaí, en el sector de Cofradía, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima se desplazaba en su motocicleta por una de las calles de la colonia cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon, dejándolo sin vida antes de que pudiera llegar a su vivienda.
El ataque ocurrió cerca de la entrada de su casa, donde el cuerpo de Marvin Flores quedó tendido sobre la calle. La motocicleta en la que se transportaba permaneció en el lugar con las luces encendidas, según los reportes desde la escena.
Marvin Flores era conocido por dedicarse a predicar la palabra de Dios. Según la información recopilada en el lugar, el hombre estaba casado con una agente de la Policía Municipal asignada al macrodistrito de Cofradía.
Personas del sector lamentaron lo ocurrido y señalaron que el hombre se encontraba cerca de su hogar cuando fue atacado. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las razones que habrían motivado el crimen.
Tras el hecho violento, elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron el área para preservar posibles indicios que contribuyan a esclarecer lo sucedido.
Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información sobre el ataque e identificar a los responsables.
La escena permanecía bajo resguardo policial mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con el procedimiento legal correspondiente.
El crimen generó consternación entre los residentes de la colonia Sinaí y habitantes del sector de Cofradía.
Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el ataque, establecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables. Por ahora, el caso permanece bajo investigación policial.