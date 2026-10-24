¿Cuándo será la audiencia contra el acusado por la muerte de Dereck McNeil?

La audiencia preliminar contra Jeremías TJ Ávila Dilbert, acusado por el asesinato de Dereck Isaac McNeil James, fue reprogramada para las 9:00 de la mañana del viernes 11 de diciembre, informó el Poder Judicial de Honduras.
La reprogramación fue solicitada por las partes procesales ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que conoce la causa contra el imputado.
Ávila Dilbert enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la muerte violenta de McNeil James, quien fue asesinado a disparos la mañana del 17 de agosto de 2026 en Roatán, Islas de la Bahía.
McNeil regresaba de dejar a su hijo en un centro educativo cuando fue atacado por sujetos armados mientras se conducía en su vehículo.
El crimen generó atención mediática debido a que la víctima colaboraba con las autoridades en investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares.
McNeil era considerado testigo protegido en el caso de Angie Peña, desaparecida el 1 de enero de 2022 en Roatán.
Según investigaciones y audios difundidos en redes sociales, el fallecido había manifestado que tenía información sobre la joven y sobre la estructura conocida como Delta Teams, investigada por presuntos delitos de trata de personas, entre otros.
La Policía Nacional capturó a Ávila Dilbert el 22 de agosto de 2026 en La Ceiba, Atlántida, como parte de las investigaciones para esclarecer el asesinato. Las autoridades lo señalaron como supuesto responsable material del ataque contra McNeil James.
Tras su captura, el sospechoso fue presentado ante el juzgado competente, donde se desarrolló la audiencia de declaración de imputado. En esa etapa, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal y solicitó una medida cautelar restrictiva de la libertad, mientras que la defensa rechazó la acusación.
Posteriormente, una jueza con jurisdicción nacional dictó prisión preventiva contra Ávila Dilbert por suponerlo responsable del delito de asesinato. La medida fue impuesta para garantizar su presencia durante las siguientes etapas del proceso judicial.
El acusado fue remitido al centro penitenciario de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, donde permanece mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.
La investigación también ha incluido diligencias policiales destinadas a establecer las circunstancias del crimen y determinar si hubo otras personas involucradas.