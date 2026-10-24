  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca

La joven era originaria de la comunidad de La Tajeada, en el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, y era madre de un niño de cuatro años

Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
1 de 10

Ritzy Oviedo, de 21 años, falleció en las últimas horas en el Hospital del Sur, en Choluteca, bajo sospecha de dengue, según información proporcionada por las autoridades sanitarias.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
2 de 10

La joven era originaria de la comunidad de La Tajeada, en el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, y era madre de un niño de cuatro años.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
3 de 10

Su fallecimiento ha generado tristeza entre sus familiares, amistades y habitantes de la comunidad donde residía.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
4 de 10

Las autoridades sanitarias aclararon que hasta el momento no se ha confirmado que el dengue haya sido la causa de su muerte.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
5 de 10

Un representante de la regional de Salud de Choluteca informó que los primeros análisis practicados a la paciente dieron resultados negativos en las pruebas NS1, IgG e IgM.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
6 de 10

Debido a estos resultados, se determinó que es necesario realizar estudios adicionales para establecer un diagnóstico definitivo.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
7 de 10

Las muestras serán remitidas a Tegucigalpa, donde se efectuarán pruebas más específicas para determinar si la joven padecía dengue.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
8 de 10

Mientras se obtienen los resultados de laboratorio, el caso permanece bajo investigación y vigilancia epidemiológica.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
9 de 10

El personal sanitario indicó que, aunque existe una sospecha clínica de dengue, los resultados iniciales no confirmaron la presencia del virus.
Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca
10 de 10

Honduras registra en 2026 cinco muertes por dengue grave y las autoridades investigan dos fallecimientos, informó la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Cargar más fotos