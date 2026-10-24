Ritzy Oviedo, la joven madre que murió bajo sospecha de dengue en Choluteca

Ritzy Oviedo, de 21 años, falleció en las últimas horas en el Hospital del Sur, en Choluteca, bajo sospecha de dengue, según información proporcionada por las autoridades sanitarias.
La joven era originaria de la comunidad de La Tajeada, en el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, y era madre de un niño de cuatro años.
Su fallecimiento ha generado tristeza entre sus familiares, amistades y habitantes de la comunidad donde residía.
Las autoridades sanitarias aclararon que hasta el momento no se ha confirmado que el dengue haya sido la causa de su muerte.
Un representante de la regional de Salud de Choluteca informó que los primeros análisis practicados a la paciente dieron resultados negativos en las pruebas NS1, IgG e IgM.
Debido a estos resultados, se determinó que es necesario realizar estudios adicionales para establecer un diagnóstico definitivo.
Las muestras serán remitidas a Tegucigalpa, donde se efectuarán pruebas más específicas para determinar si la joven padecía dengue.
Mientras se obtienen los resultados de laboratorio, el caso permanece bajo investigación y vigilancia epidemiológica.
El personal sanitario indicó que, aunque existe una sospecha clínica de dengue, los resultados iniciales no confirmaron la presencia del virus.
Honduras registra en 2026 cinco muertes por dengue grave y las autoridades investigan dos fallecimientos, informó la Unidad de Vigilancia de la Salud.