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Susana Sabillón es la mujer que murió tras ser arrastrado su carro por un río en Tela

Susana Sabillón murió luego de que el vehículo en el que viajaba con su esposo fuera arrastrado por la corriente de un río en Tela, Atlántida

Susana Sabillón es la mujer que murió tras ser arrastrado su carro por un río en Tela
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Susana Sabillón es la mujer que perdió la vida luego de que el vehículo en el que se transportaba junto a su esposo fuera arrastrado por la corriente de un río en la aldea El Dorado, en la zona de Arizona, municipio de Tela, Atlántida.
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De acuerdo con la información preliminar, la pareja se movilizaba en su automóvil cuando ocurrió el incidente que terminó en tragedia.
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La fuerza de la corriente arrastró el vehículo, dejando a sus ocupantes en una situación de peligro.
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En el hecho, Susana Sabillón murió, mientras que su esposo logró sobrevivir, según los reportes difundidos hasta el momento.
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La noticia causó consternación entre las personas que conocían a la víctima, luego de que su identidad fuera compartida en redes sociales.
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El incidente ocurrió en la aldea El Dorado, ubicada en la zona de Arizona, jurisdicción del municipio de Tela, en el departamento de Atlántida.
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Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en que el vehículo fue arrastrado por el río.
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Tampoco se ha informado cómo logró sobrevivir el esposo de Sabillón ni cuáles fueron las acciones realizadas para atender la emergencia.
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Se espera que las autoridades brinden más información sobre lo ocurrido y las circunstancias que provocaron que el automóvil fuera arrastrado por la corriente.
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La muerte de Susana Sabillón enluta a sus familiares y seres queridos, mientras se aguarda por más detalles de este lamentable suceso.
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La Iglesia de Dios La Montañita, en Paujiles, también expresó sus condolencias por la muerte de Sabillón y recordó su compromiso con la fe y su familia. A través de una publicación en redes sociales, la congregación manifestó su tristeza por la pérdida física de quien consideraban una hermana en Cristo.
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La iglesia describió a Susana como una mujer alegre, entusiasta y comprometida con la obra de Dios, a quien calificó como una mujer virtuosa. Asimismo, pidió al Señor que brinde paz y fortaleza a sus familiares ante su fallecimiento y expresó que la extrañarán.
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