Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara

La muerte de Bany Danely Muñoz Mejía, una estudiante de apenas 15 años, ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de Zacapa, Santa Bárbara, donde la adolescente fue encontrada sin vida en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.
La joven fue localizada el jueves 22 de octubre en el sector de El Chaparrón, una zona solitaria del municipio.
Según los reportes preliminares, su cuerpo presentaba golpes y aparentes señales de estrangulamiento, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido.
Danely estudiaba en un centro educativo de la localidad. De acuerdo con el relato de su padrastro, salió de su vivienda durante la mañana y, horas más tarde, la familia recibió la dolorosa noticia de su fallecimiento.
La noticia provocó profundo pesar entre sus seres queridos, quienes acudieron al lugar donde fue encontrada.
Tras las diligencias correspondientes, los restos de la adolescente fueron entregados a sus familiares para darle el último adiós.
Compañeros de estudio, amistades y vecinos también se reunieron para acompañar a la familia en medio del duelo.
Además del dolor por la pérdida, los familiares de Danely han manifestado su preocupación ante la falta de respuestas sobre lo ocurrido.
Sus allegados esperan que las autoridades logren determinar las circunstancias de su muerte e identificar a la persona o las personas responsables.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con el caso ni se ha establecido de manera oficial el móvil del crimen.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.
La muerte de la adolescente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las niñas y jóvenes ante la violencia, mientras sus familiares enfrentan una pérdida irreparable y reclaman que el caso no quede en la impunidad.
En sus redes sociales, Danely Muñoz se mostraba como una jovencita alegre, sonriente y llena de sueños por cumplir. A través de sus fotografías, la adolescente de 15 años compartía algunos momentos de su vida, dejando ver una faceta juvenil que hoy permanece en el recuerdo de quienes la conocieron.
En las imágenes que publicaba, Danely reflejaba la espontaneidad propia de su edad, con fotografías en las que posaba frente a la cámara y mostraba diferentes aspectos de su día a día. Sus publicaciones se han convertido ahora en una forma de recordar a la quinceañera cuya vida terminó de manera trágica en Zacapa, Santa Bárbara.