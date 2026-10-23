  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara

La muerte de Danely ha dejado dolor y consternación, mientras sus fotografías permiten recordar a la joven más allá de la tragedia que acabó con su vida

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
1 de 14

La muerte de Bany Danely Muñoz Mejía, una estudiante de apenas 15 años, ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de Zacapa, Santa Bárbara, donde la adolescente fue encontrada sin vida en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
2 de 14

La joven fue localizada el jueves 22 de octubre en el sector de El Chaparrón, una zona solitaria del municipio.

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
3 de 14

Según los reportes preliminares, su cuerpo presentaba golpes y aparentes señales de estrangulamiento, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
4 de 14

Danely estudiaba en un centro educativo de la localidad. De acuerdo con el relato de su padrastro, salió de su vivienda durante la mañana y, horas más tarde, la familia recibió la dolorosa noticia de su fallecimiento.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
5 de 14

La noticia provocó profundo pesar entre sus seres queridos, quienes acudieron al lugar donde fue encontrada.

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
6 de 14

Tras las diligencias correspondientes, los restos de la adolescente fueron entregados a sus familiares para darle el último adiós.

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
7 de 14

Compañeros de estudio, amistades y vecinos también se reunieron para acompañar a la familia en medio del duelo.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
8 de 14

Además del dolor por la pérdida, los familiares de Danely han manifestado su preocupación ante la falta de respuestas sobre lo ocurrido.

Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
9 de 14

Sus allegados esperan que las autoridades logren determinar las circunstancias de su muerte e identificar a la persona o las personas responsables.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
10 de 14

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con el caso ni se ha establecido de manera oficial el móvil del crimen.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
11 de 14

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
12 de 14

La muerte de la adolescente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las niñas y jóvenes ante la violencia, mientras sus familiares enfrentan una pérdida irreparable y reclaman que el caso no quede en la impunidad.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
13 de 14

En sus redes sociales, Danely Muñoz se mostraba como una jovencita alegre, sonriente y llena de sueños por cumplir. A través de sus fotografías, la adolescente de 15 años compartía algunos momentos de su vida, dejando ver una faceta juvenil que hoy permanece en el recuerdo de quienes la conocieron.
Así se mostraba en redes sociales Danely Muñoz, la quinceañera asesinada en Santa Bárbara
14 de 14

En las imágenes que publicaba, Danely reflejaba la espontaneidad propia de su edad, con fotografías en las que posaba frente a la cámara y mostraba diferentes aspectos de su día a día. Sus publicaciones se han convertido ahora en una forma de recordar a la quinceañera cuya vida terminó de manera trágica en Zacapa, Santa Bárbara.
Cargar más fotos