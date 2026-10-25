Barcelona pierde a figura ante Real Madrid y alista sorpresa histórica

El FC Barcelona afronta uno de los partidos más importantes de la temporada con la misión de defender su liderato en la Liga española. El conjunto azulgrana recibe este domingo 25 de octubre al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.
Los dirigidos por Hansi Flick llegan a este compromiso instalados en la primera posición de la clasificación, con 27 puntos, después de firmar un inicio perfecto en el torneo doméstico. Los culés han ganado sus nueve primeros encuentros ligueros y ahora tienen la oportunidad de prolongar su excelente racha frente a su eterno rival.
El desafío, sin embargo, no será sencillo. El Real Madrid ocupa la tercera posición con 21 unidades y buscará recortar la diferencia de seis puntos que lo separa del líder. Una victoria azulgrana permitiría al Barcelona consolidar su ventaja, mientras que un triunfo madridista apretaría la clasificación y aumentaría la presión en la pelea por el primer puesto.
En la antesala de este esperado enfrentamiento, el Barcelona confirmó su convocatoria oficial con 23 futbolistas elegidos por Flick. La lista presenta varias ausencias importantes por lesión, pero también incluye novedades juveniles que tendrán la oportunidad de vivir desde dentro uno de los partidos de mayor exigencia y repercusión del calendario.
La principal noticia negativa para el equipo azulgrana es la ausencia de Jules Koundé, quien no logró recuperarse a tiempo de sus problemas en el tobillo.
. El defensor francés se había ejercitado al margen del grupo durante los preparativos y finalmente quedó fuera de la convocatoria, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas para reforzar la zona defensiva.
A la baja del francés se suma la de Eric García, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.
Tampoco estarán disponibles Dani Olmo, Andreas Christensen y Roony Bardghji, por lo que Flick afrontará el compromiso con cinco ausencias por problemas físicos.
La convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Real Madrid este domingo 25 de octubre dejó una de las grandes sorpresas en la presencia de Orian Goren, un joven centrocampista israelí de apenas 17 años que comienza a llamar la atención en La Masia y que recibió la confianza de Hansi Flick para formar parte de la lista azulgrana en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.
En medio de la expectativa que genera una nueva edición del Clásico español, el nombre de Goren apareció entre los 23 futbolistas elegidos por el entrenador alemán para recibir al conjunto madridista en el Spotify Camp Nou.
Su inclusión representa un paso importante en su prometedora carrera y confirma que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los jóvenes talentos que buscan abrirse camino hacia el primer equipo.
La presencia del israelí no pasa inadvertida, especialmente porque tendrá la oportunidad de vivir desde dentro un enfrentamiento que paraliza al mundo del fútbol.
Su progresión lo ha colocado entre los jóvenes futbolistas a los que el Barcelona sigue con especial atención. El centrocampista destaca por sus recursos técnicos, su versatilidad y su capacidad para desenvolverse en distintas posiciones de la zona medular.
También sobresale por su elegancia con el balón y su habilidad para incorporarse al ataque desde la segunda línea, cualidades que encajan con el perfil de futbolista que tradicionalmente busca desarrollar la cantera azulgrana.
Goren ha tenido que adaptarse a las exigencias de una de las academias más reconocidas del fútbol mundial, donde la técnica individual, la comprensión táctica y el juego colectivo son aspectos fundamentales. Su recorrido desde el fútbol formativo israelí hasta el filial barcelonista refleja un proceso de crecimiento que ahora comienza a acercarlo a la dinámica del primer equipo.
La oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Flick durante la pretemporada fue un paso importante en ese camino. El joven israelí pudo compartir entrenamientos con futbolistas consolidados, conocer las exigencias del entrenador alemán y disputar minutos en compromisos preparatorios.
Goren también ha dado pasos importantes en el ámbito internacional. Recientemente debutó con la selección sub-21 de Israel, una experiencia relevante para un jugador de 17 años que continúa acumulando minutos y enfrentándose a futbolistas de mayor edad. Su presencia en esa categoría refleja la consideración que ha ganado dentro de su entorno futbolístico.
En el Barcelona existe ilusión por su potencial, aunque el club también entiende que su desarrollo requiere paciencia. El salto desde el fútbol formativo hasta la élite no depende únicamente de las condiciones técnicas: también exige fortaleza física, regularidad, madurez y capacidad para responder a las exigencias de la competición profesional.
Flick conoce a Goren desde la pretemporada y ha podido observar su evolución durante los entrenamientos con el primer equipo. La convocatoria para enfrentar al Real Madrid supone, por tanto, un reconocimiento al trabajo del joven futbolista y una señal de que puede entrar en los planes del entrenador cuando las circunstancias lo permitan.
Si finalmente debuta con el primer equipo en una competición oficial, el joven israelí podría convertirse en el primer futbolista de su país en disputar un partido oficial con el Barcelona, un hito que añadiría un capítulo especial a su trayectoria.
El nombre de Orian Goren comienza a ganar espacio entre las promesas del Barcelona. Su convocatoria para enfrentar al Real Madrid confirma que está dando pasos importantes en su formación y que Flick sigue de cerca su crecimiento.