Barcelona pierde a figura ante Real Madrid y alista sorpresa histórica

La convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Real Madrid este domingo 25 de octubre dejó una de las grandes sorpresas en la presencia de Orian Goren, un joven centrocampista israelí de apenas 17 años que comienza a llamar la atención en La Masia y que recibió la confianza de Hansi Flick para formar parte de la lista azulgrana en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.