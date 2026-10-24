Real Madrid: Mourinho podría ser despedido si pierde el Clásico y ya suena su sustituto

La expectativa que acompañó su regreso fue enorme. Su personalidad, su experiencia en los grandes escenarios y su pasado exitoso en el fútbol europeo alimentaron la ilusión de una transformación inmediata. No obstante, el proceso ha encontrado obstáculos y el Clásico aparece ahora como una prueba de máxima exigencia para medir la capacidad del entrenador y la respuesta de una plantilla obligada a competir por todos los títulos.