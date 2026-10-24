Real Madrid: Mourinho podría ser despedido si pierde el Clásico y ya suena su sustituto

El futuro de José Mourinho en el Real Madrid atraviesa horas decisivas y el Clásico de este domingo frente al FC Barcelona podría convertirse en un punto de inflexión para el entrenador portugués.
El conjunto merengue visitará el Camp Nou con la obligación de conseguir un resultado positivo, en un partido que no solamente pone en juego tres puntos fundamentales para la lucha por el título de LaLiga, sino también la continuidad de un proyecto que todavía no termina de convencer.
De acuerdo con las informaciones publicadas por la prensa española, Florentino Pérez estaría valorando la continuidad del técnico luso en caso de que el equipo blanco sufra una derrota frente a su eterno rival.
La situación es delicada: el Barcelona aventaja actualmente al Real Madrid por seis puntos y una caída en territorio azulgrana ampliaría la diferencia hasta las nueve unidades, un escenario que complicaría todavía más las aspiraciones madridistas en el campeonato español.
Mourinho regresó al banquillo del Real Madrid en junio con un contrato de tres temporadas, hasta 2029, con la misión de recuperar la competitividad del equipo, fortalecer su carácter y devolverle el protagonismo tanto en España como en Europa.
Sin embargo, el inicio de esta nueva etapa ha estado marcado por la irregularidad, especialmente en LaLiga, donde el conjunto blanco ha dejado escapar puntos importantes y todavía no consigue mantener una línea de rendimiento convincente.
La expectativa que acompañó su regreso fue enorme. Su personalidad, su experiencia en los grandes escenarios y su pasado exitoso en el fútbol europeo alimentaron la ilusión de una transformación inmediata. No obstante, el proceso ha encontrado obstáculos y el Clásico aparece ahora como una prueba de máxima exigencia para medir la capacidad del entrenador y la respuesta de una plantilla obligada a competir por todos los títulos.
El principal problema del Real Madrid ha sido la falta de continuidad en el campeonato liguero. Las derrotas frente al Betis y al Atlético de Madrid, esta última por 2-1 el 20 de septiembre, han dejado al equipo en una posición incómoda en la clasificación y han alimentado las dudas sobre el funcionamiento colectivo.
Mientras el Real Madrid se prepara para afrontar uno de los encuentros más importantes de la temporada, también comienzan a circular nombres de posibles sustitutos en caso de que la directiva decida cambiar el rumbo del proyecto.
Según Radio MARCA, Didier Deschamps aparece como un posible candidato para ocupar el banquillo del Real Madrid si José Mourinho sufre una derrota contundente este domingo ante el FC Barcelona en una nueva edición del Clásico
Deschamps, campeón del mundo como jugador y entrenador con Francia, se encuentra libre tras finalizar su etapa al frente de la selección francesa y sería una alternativa para Florentino Pérez si decide realizar un cambio en la dirección técnica.
Deschamps se encuentra libre después de finalizar su prolongada etapa al frente de la selección francesa, a la que dirigió durante 14 años. Su trayectoria internacional lo convierte en un candidato de peso: conquistó el Mundial de Rusia 2018 como seleccionador y también levantó la Copa del Mundo de 1998 como futbolista.
Consciente de la dimensión del encuentro y de las críticas que rodean al equipo, Mourinho se refirió en rueda de prensa a la exigencia que supone dirigir al Real Madrid. El portugués defendió a sus futbolistas y recordó que la responsabilidad por los resultados suele recaer sobre los entrenadores cuando el equipo no consigue cumplir las expectativas.
"Tengo la sensación de que el Madrid es así. No busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es la historia de todos los entrenadores. Unos partidos los ganan los jugadores y otros los pierden los entrenadores, así es nuestra vida", manifestó.
Mourinho afronta así una de las pruebas más exigentes desde su regreso al club. Una derrota podría incrementar los cuestionamientos sobre su trabajo y alimentar las especulaciones acerca de su continuidad, mientras que un triunfo le permitiría ganar crédito y reforzar la confianza en su proyecto.
Por ahora, su posible salida y la candidatura de Deschamps permanecen en el terreno de las informaciones periodísticas, sin confirmación oficial del club.
La atención está puesta en el Camp Nou, donde el Real Madrid tendrá la oportunidad de responder sobre el césped y demostrar si está preparado para revertir la situación en LaLiga.