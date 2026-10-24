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El Centro Cultural Infantil celebra su legado y apuesta por el futuro

En su 34 aniversario, el CCI reconoció a sus fundadores y reiteró su compromiso con el acceso al arte para la niñez hondureña

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Estudiantes del Centro Cultural Infantil (CCI) deleitaron a los presentes con diferentes obras artísticas, las cuales fueron ovacionadas.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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Con la interpretación de la canción "Que canten los niños", de José Luis Perales, arrancó el bloque artístico en el auditorio Moisés Canelo del CCI.

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El Grupo Folklórico Esencia de Honduras se hizo presente en la gala con la canción "Vaya pues" del recordado artista Moisés Canelo (QDDG).

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Las tradiciones hondureñas no faltaron en la presentación, que tuvo varias expresiones artísticas.

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Las alumnas de Pre plan B de Danza Contemporánea bailaron al son de "Piratas del Caribe".
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Su coreografía resaltó el trabajo del cuerpo de maestros, que ha sido arduo, más en la actualidad con las deficiencias económicas a las que se ha enfrentado el CCI.

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Alumnas de Plan 1 A de Ballet Clásico también brillaron sobre el escenario con la representación de la simetría y precisión en cada movimiento.

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Incluso utilizaron aros con flores en el inicio de su presentación, que recibió la gratitud y admiración del público.

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Más Danza Contemporánea, pero en este caso de las alumnas de Plan 1 B.
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Ellas utilizaron elementos representativos. Estas piezas replican las máscaras tribales de vudú de los "amigos del más allá" (Friends on the Other Side) de la película de Disney La Princesa y el Sapo.
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Estudiantes, maestros e integrantes de la Junta Directiva del CCI posan con los cofundadores del centro tras recibir sus reconocimientos.

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Marco Rietti, miembro fundador del Centro Cultural Infantil (CCI), hace 34 años.

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Paola Melgar, Nataly Ruíz, Fernando Santos, Karen Rivera y Lourdes Aguilar
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Angie Licona, César Lazo y Amelia Villatoro
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Antonio Abufele, Lille Rietti, Ruth Estévez de Rietti y Giancarlo Rietti.
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Tesla Callejas, Carlin Quezada y Nancy Rodríguez
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Kryztabeth Flores, presidenta actual de la Junta Directiva del Centro Cultural Infantil (CCI).
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Margarita Urbina y Nancy Rodríguez
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Yasmin Meza, Belkis Izaguirre, Ligia Rodríguez y Roxana Rodríguez
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Ena Ulloa, Nuria Funes y Lille Rietti
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Sasán Funes y Giancarlo Rietti
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