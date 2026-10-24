El Centro Cultural Infantil celebra su legado y apuesta por el futuro

Estudiantes del Centro Cultural Infantil (CCI) deleitaron a los presentes con diferentes obras artísticas, las cuales fueron ovacionadas.
Con la interpretación de la canción "Que canten los niños", de José Luis Perales, arrancó el bloque artístico en el auditorio Moisés Canelo del CCI.
El Grupo Folklórico Esencia de Honduras se hizo presente en la gala con la canción "Vaya pues" del recordado artista Moisés Canelo (QDDG).
Las tradiciones hondureñas no faltaron en la presentación, que tuvo varias expresiones artísticas.
Las alumnas de Pre plan B de Danza Contemporánea bailaron al son de "Piratas del Caribe".
Su coreografía resaltó el trabajo del cuerpo de maestros, que ha sido arduo, más en la actualidad con las deficiencias económicas a las que se ha enfrentado el CCI.
Alumnas de Plan 1 A de Ballet Clásico también brillaron sobre el escenario con la representación de la simetría y precisión en cada movimiento.
Incluso utilizaron aros con flores en el inicio de su presentación, que recibió la gratitud y admiración del público.
Más Danza Contemporánea, pero en este caso de las alumnas de Plan 1 B.
Ellas utilizaron elementos representativos. Estas piezas replican las máscaras tribales de vudú de los "amigos del más allá" (Friends on the Other Side) de la película de Disney La Princesa y el Sapo.
Estudiantes, maestros e integrantes de la Junta Directiva del CCI posan con los cofundadores del centro tras recibir sus reconocimientos.
Marco Rietti, miembro fundador del Centro Cultural Infantil (CCI), hace 34 años.
Paola Melgar, Nataly Ruíz, Fernando Santos, Karen Rivera y Lourdes Aguilar
Angie Licona, César Lazo y Amelia Villatoro
Antonio Abufele, Lille Rietti, Ruth Estévez de Rietti y Giancarlo Rietti.
Tesla Callejas, Carlin Quezada y Nancy Rodríguez
Kryztabeth Flores, presidenta actual de la Junta Directiva del Centro Cultural Infantil (CCI).
Margarita Urbina y Nancy Rodríguez
Yasmin Meza, Belkis Izaguirre, Ligia Rodríguez y Roxana Rodríguez
Ena Ulloa, Nuria Funes y Lille Rietti
Sasán Funes y Giancarlo Rietti