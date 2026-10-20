Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS

Emprendedores, empresarios, ejecutivos y representantes de empresas familiares participaron en la Business Conference | Conferencia de Negocios Honduras 2026, una jornada celebrada en la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, (PIER), de San Pedro Sula que ofreció herramientas, reflexiones y experiencias orientadas al desarrollo integral de líderes y organizaciones.
En la imagen, el doctor Mark Morrow y su esposa, la pastora, Pam Morrow. Dos de los invitados internacionales que llegaron desde Virginia, Estados Unidos, para participar en el evento.
El pastor José Zelaya con el doctor Arturo López Malumbres y el reverendo Daniel Romero.
Carlos Sandoval y Cristian Guillén.
Jakeline Gutiérrez con Azucena de Hernández.
Mireya Flores y Edda Ramos.
Jorge Torres y Wendy Salinas.
Carmen Shell con Rina Morales, María de la Cruz García y Olvin Moreno.
David López con Olvin Moreno, Vicente González e Israel López.
Eduardo e Isis Lontero.
La conferencia duró aproximadamente tres horas y se expusieron varios puntos interesantes.