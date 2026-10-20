Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS

Emprendedores, empresarios, ejecutivos y representantes de empresas familiares participaron en la Business Conference | Conferencia de Negocios Honduras 2026, una jornada celebrada en la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, (PIER), de San Pedro Sula que ofreció herramientas, reflexiones y experiencias orientadas al desarrollo integral de líderes y organizaciones.

En la imagen, el doctor Mark Morrow y su esposa, la pastora, Pam Morrow. Dos de los invitados internacionales que llegaron desde Virginia, Estados Unidos, para participar en el evento.