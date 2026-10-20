  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS

Los expositores destacaron que el éxito está estrechamente ligado al bienestar de las personas, la solidez de los vínculos familiares y la capacidad de construir un legado con propósito.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 11:50 -
  • Daniela Ramos
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
1 de 12

Emprendedores, empresarios, ejecutivos y representantes de empresas familiares participaron en la Business Conference | Conferencia de Negocios Honduras 2026, una jornada celebrada en la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, (PIER), de San Pedro Sula que ofreció herramientas, reflexiones y experiencias orientadas al desarrollo integral de líderes y organizaciones.

En la imagen, el doctor Mark Morrow y su esposa, la pastora, Pam Morrow. Dos de los invitados internacionales que llegaron desde Virginia, Estados Unidos, para participar en el evento.

Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
2 de 12

El pastor José Zelaya con el doctor Arturo López Malumbres y el reverendo Daniel Romero.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
3 de 12

Carlos Sandoval y Cristian Guillén.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
4 de 12

Jakeline Gutiérrez con Azucena de Hernández.

Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
5 de 12

Mireya Flores y Edda Ramos.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
6 de 12

Jorge Torres y Wendy Salinas.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
7 de 12

Carmen Shell con Rina Morales, María de la Cruz García y Olvin Moreno.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
8 de 12

David López con Olvin Moreno, Vicente González e Israel López.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
9 de 12

Eduardo e Isis Lontero.

 Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
10 de 12

La conferencia duró aproximadamente tres horas y se expusieron varios puntos interesantes.

Fotos: Neptalí Romero.
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
11 de 12
Empresarios y emprendedores fortalecen su visión de legado en conferencia celebrada en SPS
12 de 12
Cargar más fotos