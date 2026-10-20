Más soldados para proteger Milán: claves de la estrategia de Meloni contra los disturbios

El escenario: aunque los disturbios también estallaron en otras ciudades como Turín o Bologna, la atención se centra en Milán: es la lujosa capital económica del país, sede de importantes foros internacionales, pero también tiene un gran valor simbólico por ser la gran ciudad del 'Norte', feudo tradicional y sentimental de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, socio de Meloni.