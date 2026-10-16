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La Fiesta Nacional de España une cultura y solidaridad en San Pedro Sula

El embajador de España en Honduras, Guillermo Escrbano Manzano, encabezó la celebración, que combinó música clásica, vínculos culturales y compromiso social

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Basilio Fuschich, Isabel Rodríguez de Vera, Isabel Lozano; el Embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, y Edwin Pavón

 FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
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La delegada presidencial de Cortés, Geraldina González, junto a la cónsul honoraria de España en SPS, Isabel Rodríguez de Vera.
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Jairo David, Isabel Rodríguez de Vera, Tania Meléndez y el Comisionado de Policía Eduardo Lanza
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Jacy Alegría y Samuel Flores
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Leira Sanabria y Walter Lobo
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Pablo Martos y Rocío Valverde
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Geraldina González y Óscar Discua
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Calio Alonso brilló sobre el escenario del teatro Saybe, su puesta en escena demostró versatilidad y dominio de su instrumento.
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De igual forma lo hizo Pablo Martos, quien destacó con su violín, su amplia experiencia y pasión por la música hizo disfrutar a los presentes con las diferentes piezas interpretadas.
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Basilio Fuschich, Isabel Rodríguez de Vera, Isabel Lozano y Guillermo Escribano Manzano
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Flavio y Heidy Tinoco
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Mario Zaldaña y Argel Rovelo
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Dieter Fertsch y Nora Buchanan
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Suyapa y Maurizio Chiovelli
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Sophia, Pablo y Graciela Bedrossian
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Belinda Ordóñez y Juval Valerio
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Sandra Mata y Basilio Fuschich
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Basilio Fuschich y Guillermo Escribano Manzano
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Lucila López y Cristina Mejía
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Angie Peña y Claudia Díaz
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