La Fiesta Nacional de España une cultura y solidaridad en San Pedro Sula

Basilio Fuschich, Isabel Rodríguez de Vera, Isabel Lozano; el Embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, y Edwin Pavón
La delegada presidencial de Cortés, Geraldina González, junto a la cónsul honoraria de España en SPS, Isabel Rodríguez de Vera.
Jairo David, Isabel Rodríguez de Vera, Tania Meléndez y el Comisionado de Policía Eduardo Lanza
Jacy Alegría y Samuel Flores
Leira Sanabria y Walter Lobo
Pablo Martos y Rocío Valverde
Geraldina González y Óscar Discua
Calio Alonso brilló sobre el escenario del teatro Saybe, su puesta en escena demostró versatilidad y dominio de su instrumento.
De igual forma lo hizo Pablo Martos, quien destacó con su violín, su amplia experiencia y pasión por la música hizo disfrutar a los presentes con las diferentes piezas interpretadas.
Basilio Fuschich, Isabel Rodríguez de Vera, Isabel Lozano y Guillermo Escribano Manzano
Flavio y Heidy Tinoco
Mario Zaldaña y Argel Rovelo
Dieter Fertsch y Nora Buchanan
Suyapa y Maurizio Chiovelli
Sophia, Pablo y Graciela Bedrossian
Belinda Ordóñez y Juval Valerio
Sandra Mata y Basilio Fuschich
Basilio Fuschich y Guillermo Escribano Manzano
Lucila López y Cristina Mejía
Angie Peña y Claudia Díaz