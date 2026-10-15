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Fotos: UTH reconoce la trayectoria de Juan Bendeck con doctorado honorífico

La UTH distinguió al empresario Juan Antonio Bendeck por su trayectoria y sus iniciativas para promover la cultura, las tradiciones y el turismo hondureño

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Juan Bendeck junto a su familia y autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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Juan Antonio Bendeck junto a sus queridos nietos.
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Roger D., y Emma Valladares
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Jairo David, Maurizio Chiovelli, Nora Schmidt, Daphne Pérez, Dieter Fertsch, Tania Hernández, Santiago Mateos y Elías Kharoufeh
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Dina Bendeck y Alejandro Matta
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Byron y Karla Hernández
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Denis Aguilar y Teniente Contreras
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Julio André Valladares y Roger Danilo Valladares
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Lizbeth Maradiaga, Linda José Mejía y Marina Castellanos
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Kelly Salgado, Nancy Mencías y Vanessa Puentes
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José Avelar y Ana Ruth Mejía
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Juan Antonio Bendeck posa para el lente de Diario LA PRENSA tras ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UTH.

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Idelina Vega y María Leiva, dos emprendedoras de La Arada, Santa Bárbara, ofrecieron sus artesanías durante la recepción de la gala.
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Néstor Cerrato, Nexy Santamaría; el ministro de Turismo en Honduras, Andrés Ehrler; Nilda Recinos, vicealcaldesa de La Labor, Ocotepeque; y Lenín Villeda, alcalde de La Labor, Ocotepeque
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Ricardo e Hilda Bendeck
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Selena Ramírez y Lester Herrera
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Representante de la Municipalidad de San Pedro Tutule, La Paz, se hizo presente con productos hechos en su municipio que deleitó a los asistentes.
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