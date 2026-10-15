Fotos: UTH reconoce la trayectoria de Juan Bendeck con doctorado honorífico

Juan Bendeck junto a su familia y autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Juan Antonio Bendeck junto a sus queridos nietos.
Roger D., y Emma Valladares
Jairo David, Maurizio Chiovelli, Nora Schmidt, Daphne Pérez, Dieter Fertsch, Tania Hernández, Santiago Mateos y Elías Kharoufeh
Dina Bendeck y Alejandro Matta
Byron y Karla Hernández
Denis Aguilar y Teniente Contreras
Julio André Valladares y Roger Danilo Valladares
Lizbeth Maradiaga, Linda José Mejía y Marina Castellanos
Kelly Salgado, Nancy Mencías y Vanessa Puentes
José Avelar y Ana Ruth Mejía
Juan Antonio Bendeck posa para el lente de Diario LA PRENSA tras ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UTH.
Idelina Vega y María Leiva, dos emprendedoras de La Arada, Santa Bárbara, ofrecieron sus artesanías durante la recepción de la gala.
Néstor Cerrato, Nexy Santamaría; el ministro de Turismo en Honduras, Andrés Ehrler; Nilda Recinos, vicealcaldesa de La Labor, Ocotepeque; y Lenín Villeda, alcalde de La Labor, Ocotepeque
Ricardo e Hilda Bendeck
Selena Ramírez y Lester Herrera
Representante de la Municipalidad de San Pedro Tutule, La Paz, se hizo presente con productos hechos en su municipio que deleitó a los asistentes.