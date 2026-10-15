Marathón prepara dos bombazos para su estadio: uno cambiará su historia

El Club Deportivo Marathón se encamina a vivir una transformación importante para su estadio.
La institución verdolaga trabaja en dos proyectos que podrían marcar un antes y un después en su casa.
La noticia fue revelada por el presidente del club, Daniel Otero.
Otero fue contundente al referirse a los planes que tiene la junta directiva para mejorar las condiciones de su estadio y permitir que el equipo sampedrano cuente con nuevas alternativas para programar sus compromisos como local.
“Me quito el nombre si para 2027 no jugamos de noche en el Yankel Rosenthal, perdón, en el estadio de Marathón”, expresó Otero durante una intervención en el programa Líderes del Deporte.
Además del proyecto de iluminación, el presidente del Marathón adelantó que el estadio podría dejar atrás su actual denominación, utilizada desde su inauguración en 2010.
La posibilidad está relacionada con una operación comercial mediante la cual la institución busca negociar los derechos de imagen del recinto deportivo.
“Es muy probable que deje de llamarse Yankel Rosenthal. Es muy probable que cambie de nombre, estamos vendiendo los derechos de imagen del estadio”, manifestó Daniel Otero.
La declaración abre la posibilidad de que el inmueble adopte una nueva denominación vinculada con una marca comercial, una práctica que distintos clubes utilizan para generar ingresos y fortalecer sus finanzas mediante acuerdos de patrocinio.
Por ahora, la directiva no ha revelado qué empresa podría adquirir esos derechos, cuánto tiempo duraría el eventual acuerdo ni cuál sería el nombre que llevaría el escenario.
Se trata de una negociación en curso, por lo que todavía habrá que esperar para conocer las condiciones y el alcance de la operación.
Un eventual cambio de denominación supondría una modificación importante para uno de los escenarios más representativos del fútbol hondureño, especialmente para la afición esmeralda, que identifica el estadio con la historia reciente de la institución.
La instalación de alumbrado es uno de los proyectos más ambiciosos anunciados por Otero. Si se concreta en el plazo previsto, el Marathón podrá contar con la infraestructura necesaria para disputar encuentros nocturnos en el estadio Yankel Rosenthal.
Para el equipo verdolaga, jugar de noche en su propio estadio también significaría fortalecer la experiencia de sus seguidores, quienes tendrían la oportunidad de acompañar al club en encuentros programados en horario nocturno, sin que el equipo tenga que recurrir a otro escenario por falta de luces.
Los planes anunciados por el presidente reflejan la intención de impulsar cambios en la infraestructura y en el modelo comercial del Marathón. Por un lado, el alumbrado permitiría ampliar las posibilidades deportivas del estadio; por otro, la negociación de los derechos de imagen podría abrir una nueva fuente de ingresos para la institución.
La promesa de Daniel Otero es clara: Marathón quiere jugar de noche en su estadio en 2027 y está dispuesto a negociar los derechos de imagen de su casa. Ahora, el reto será convertir ambos proyectos en una realidad para el Monstruo Verde.