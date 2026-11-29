Mímate lo necesario para sentirte mejor por dentro y por fuera.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Llenarás tu tiempo libre con actividades creativas y muy estimulantes. Te vendrá bien contactar con tu interior en lo más profundo de tu ser. El trabajo te traerá de nuevo a la tierra con distintas dosis de aburrimiento y rutina. Lo de siempre.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Este último día de la semana te vas a encontrar activo y vital. Para ti será interesante todo aquello que suponga novedad de tipo humano. Te falta un poco de calor en las relaciones sociales y debes ponerlo lo antes posible.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Sacarás partido a momentos de soledad y de introspección, en los que podrás encontrar la inspiración y el sentido a tu vida. Inicias un período repleto de emociones e ilusiones. Puede surgir un encuentro o un enamoramiento.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Si te sientes algo triste, tendrás que salir urgentemente de ahí, porque la temporada que se avecina no es precisamente la más propicia para ese estado. Aunque seas tímido, tenderás a abrirte más y mejorar tus relaciones personales.
LEO (23 julio-22 agosto). La tranquilidad, los buenos sentimientos, el diálogo con todos los miembros de tu familia... Todo resultará ideal para disfrutar de un día pletórico rodeado de tus seres queridos, sin duda uno de los mejores del año.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Jornada de gran creatividad; vas a sorprender por tu inteligencia y tu intuición. Aprovecha para reforzar tus relaciones sociales, que han permanecido algo abandonadas en los últimos días. En el plano amoroso, mucha tranquilidad.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Presta más atención y sobre todo sé respetuoso con las personas que tienes más cerca, porque alguien que te quiere de forma sincera y desinteresada puede estar al límite de su aguante, y te lamentarás cuando esté fuera de tu vida.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Intenta un acercamiento hacia tu pareja ya que el momento es muy favorable para reanudar las relaciones. Aunque no te entusiasme mucho la idea de la reconciliación, debes recuperar hasta donde puedas la amistad que manteníais.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Disfrutarás de mayor libertad en tu relación de pareja. Si así lo habéis acordado, debes respetar las normas y seguir con tu vida. Puede ser un buen momento para realizar todo aquello que habías planeado en solitario. Deporte, meditación, etc.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Es el momento de liberarte de toda servidumbre y centrarte en tu labor y, sobre todo, en el modelo de vida que quieres llevar respecto a tu trabajo. Comprobarás pronto si todos los esfuerzos realizados iban por el buen camino.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Necesitas desconectar del trabajo, hacerte invisible por un tiempo y esquivar problemas y conflictos. Si todo te irrita a tu alrededor, lo mejor es que empieces a planificar unas vacaciones.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Te gustará hacer nuevas amistades y participar en nuevos círculos sociales. Te unirás a grupos con los que perseguir metas comunes. Puede surgir una relación amorosa o un romance con alguien de estas agrupaciones. Buen momento físico y mental.