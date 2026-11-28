Germán 'Patón' Mejía causó revuelo en el fútbol hondureño tras dejar el país y aparecer jugando con un equipo del extranjero en una inesperada competición.
Conocido por su garra, despliegue físico y liderazgo, Germán 'Patón' Mejía se consolidó como uno de los contenciones más emblemáticos del fútbol hondureño en la última década, dejando una marca imborrable en el Olimpia antes de dar el salto al extranjero.
Formado en las reservas del Olimpia, Mejía debutó en el primer equipo en 2014. A lo largo de casi una década con la camiseta de los Leones, se ganó el cariño de la afición por su intensidad para recuperar balones y su carácter en partidos de alta exigencia.
Durante su etapa con el conjunto merengue, disputó más de 250 partidos oficiales entre la Liga Nacional de Honduras y torneos internacionales (Liga Concacaf y Liga de Campeones de la Concacaf). Su ciclo en el club cerró a finales de 2023, tras haber sido pieza fundamental en la era dorada dirigida por Pedro Troglio. 'Patón' Mejía ganó 10 títulos con la camiseta del Olimpia.
Tras su salida de Olimpia en busca de nuevos retos fuera de las fronteras hondureñas, Mejía vivió su primera experiencia internacional en 2024 al fichar por el Municipal Pérez Zeledón de la Primera División de Costa Rica. En el balompié tico aportó experiencia y equilibrio en la media cancha durante el torneo Clausura, sumando minutos importantes antes de retornar a Honduras.
De vuelta en la Liga Nacional, 'Patón' Mejía continuó su carrera defendiendo los colores del Real España, aportando su jerarquía y recorrido a la zona medular de la "Máquina".
Germán 'Patón' Mejía jugó este año en el Arsenal SAO de Cantarranas de la Liga de Ascenso. Fue fichado en enero y terminó saliendo hace unas semanas.
Durante su etapa en el Real España y en los Lobos de la UPNFM recibió muchas críticas y lo llamaron "gordo". El mediocampista calló bocas en el Arsenal SAO con su nuevo físico.'Patón' Mejía llevó al equipo de Cantarranas dos veces a Liguilla, en este Apertura 2026 ayudó a clasificar a cuartos de final donde Hondupino los eliminó.
Tras finalizar su vínculo con el conjunto de Cantarranas, Germán 'Patón' Mejía fue anunciado como nuevo fichaje del Borussia Nola de Nueva Orleans para jugar en un torneo de fútbol amateur/burocrático ("talacha") en México.
El exjugador de Olimpia y de la Selección de Honduras llamó la atención al ser visto disputando la Copa Huastecopa FUTHA, competición que se desarrolla en el Campo Guadiana, un tradicional escenario deportivo ubicado en la región de la Huasteca Potosina.
'Patón' Mejía comenzó su participación con el Borussia NOLA, equipo que tuvo un complicado estreno al caer 2-1 frente al Deportivo KNPR, resultado que marcó el debut del conjunto en el certamen.
El encuentro representó una nueva aparición del mediocampista catracho en el fútbol mexicano, aunque en una competición de carácter burocrático, alejada de los escenarios profesionales en los que ha desarrollado buena parte de su carrera.
Pero el 'Patón' Mejía no es el único futbolista con pasado en el balompié hondureño que forma parte de este equipo. En las filas del Borussia NOLA.
También aparece el delantero hondureño Brayan Moya, otro conocido jugador catracho que ha tenido recorrido en diferentes clubes.
A ellos se suma el mexicano Omar Rosas, quien también cuenta con pasado en el fútbol de Honduras, luego de vestir la camiseta del Real España, uno de los clubes históricos de la Liga Nacional.
La presencia de estos tres futbolistas le da un atractivo particular al Borussia NOLA, que reúne a jugadores con experiencia en el fútbol profesional y que ahora coinciden en esta competición disputada en territorio mexicano.
El Campo Guadiana, escenario de los encuentros, es una cancha tradicional de Ciudad Valles, municipio perteneciente al estado de San Luis Potosí, donde el fútbol forma parte de la actividad deportiva de la comunidad.
El siguiente rival será Chivas Impulsora, equipo al que enfrentará en busca de recuperarse del tropiezo sufrido ante el Deportivo KNPR y comenzar a sumar puntos en la Copa Huastecopa FUTHA.
La aparición de Germán Mejía en este torneo ha generado sorpresa entre los aficionados hondureños, especialmente por tratarse de un jugador que durante varios años fue protagonista del fútbol nacional y que ahora se encuentra participando en una competición de carácter local en México.