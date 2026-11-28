Durante su etapa con el conjunto merengue, disputó más de 250 partidos oficiales entre la Liga Nacional de Honduras y torneos internacionales (Liga Concacaf y Liga de Campeones de la Concacaf). Su ciclo en el club cerró a finales de 2023, tras haber sido pieza fundamental en la era dorada dirigida por Pedro Troglio. 'Patón' Mejía ganó 10 títulos con la camiseta del Olimpia.