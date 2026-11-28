Las imágenes que nos dejó la disputa de la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Jorge Álvarez, de baja en el Olimpia por lesión, estuvo en el estadio Nacional Chelato Uclés viendo a sus compañeros en el partido contra el Estrella Roja.
Esta guapa agente de la Policía Nacional cautivó en la previa del partido entre Olancho FC y Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Esta hermosa periodista fue sensación en el partido Olancho FC vs Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. ¿Quién es ella?
Se trata de la bella periodista Grace Ramírez, quien llegó a dar cobertura al partido que jugaron Olancho FC vs Motagua.
Chicas edecanes que trabajaron durante el partido Olancho FC vs Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Este linda aficionada de los Potros del Olancho FC posó muy amablemente para el lente de Diario LA PRENSA.
En el estadio Morazán esta hermosa edecán cautivó a los presentes durante el partido entre Marathón y Génesis FC.
La bella y sexy modelo fitness Dixly Sorel robó muchas miradas en el partido Marathón vs Génesis FC en el estadio Morazán.
Dixly Sorel puede presumir de tener un cuerpazo y así lo luce en los estadios de la Liga Nacional trabajando como edecán.
Dos guapas aficionadas del Marathón que posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
Esta preciosa aficionada llegó al estadio Morazán para ver el partido entre Marathón y Génesis FC.
Ella no se perdió la remontada de su equipo CD Choloma contra el Real España en el estadio Rubén Deras.
Un buen ambiente se vivió en el estadio Rubén Deras con la presencia de guapas aficionadas de Choloma y Real España.
Esta guapa edecán posando para el lente de Diario LA PRENSA previo al partido CD Choloma vs Real España.
Real España comenzó ganando muy temprano en el partido, desde el primer minuto, en Choloma con un autogol del defensa Juan Capeluto.
El CD Choloma remontó el marcador contra el Real España con un doblete del delantero uruguayo Lautaro Ferreira.
El equipo cholomeño celebró en el estadio Rubén Deras gracias al doblete del uruguayo Lautaro Ferreira.
El defensa colombiano Jhoan Quejada cerró la remontada del CD Choloma con el tercer gol contra el Real España.
El delantero argentino Ángel Sayago acortó distancias marcando el segundo gol del Real España (3-2) ante CD Choloma.
Los rostros de tristeza y decepción de los jugadores del Real España en la derrota contra el CD Choloma.
El partido entre CD Choloma y Real España se puso picante en el segundo tiempo. Así se encararon jugadores de ambos equipos.
Eddie Hernández se lamenta tras no poder marcar frente a la portería del CD Choloma.
Olimpia salió con un 11 titular con varias novedades: Onán Rodríguez, Edwin Lobo, Cristian Canales, Emmanuel Hernández, Anthony Ortíz, Jean-Baptiste, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Bryan Cortés y Kilmar Peña.
Los capitanes de Olimpia, Edwin Rodríguez, y Estrella Roja, Reinieri Mayorquín, charlando con el árbitro del partido.
Emanuel Hernández con un cabezazo puso a ganar al Olimpia contra el Estrella Roja y así lo celebró el defensa uruguayo.
El delantero uruguayo Nicolás Dibble firmó el segundo gol del Olimpia para la victoria contra el Estrella Roja.
La periodista Karla López de TVC estuvo dando cobertura al partido entre Marathón y Génesis FC.
Génesis FC empezó ganando contra el Marathón, pero Alberth Elis marcó el empate y lo gritó a todo pulmón.
Nicolás Messiniti fue el autor del segundo gol para la remontada del Marathón contra el Génesis FC.
Un intruso se metió a celebrar con los jugadores de Marathón el gol de Nicolás Messiniti.
Carlos 'Chuy' Pérez reapareció y marcó el tercer gol de la victoria del Marathón contra el Génesis FC.
El entrenador Silvio Rudman festejó la clasificación del Marathón a semifinales y lo hizo abrazando a sus jugadores.
Carlos 'Chuy' Pérez se besó el escudo del Marathón tras la clasificación a semifinales del Torneo Apertura 2026.
Los jugadores del Marathón festejaron con sus familiares la clasificación a semifinales del Torneo Apertura 2026.
Los jugadores del Olancho FC tuvieron un lindo gesto con su compañero Juan Ángel 'Camellito' Delgado tras la muerte de su padre Jorge Alberto Delgado.
Alejandro Reyes anotó un golazo que puso en ventaja al Motagua contra el Olancho FC.
Sin embargo, los Potros del Olancho FC le dieron vuelta al marcador con un doblete de Jerry Bengtson, ambos goles desde el punto penal.
Con su doblete, Jerry Bengtson llegó a seis goles en el Torneo Apertura 2026.
Luis Ortiz no pudo detener ninguno de los penales de Jerry Bengtson y Motagua perdió el partido, quedando condenado al repechaje.
Jerry Bengtson aumentó sus números como el máximo goleador de la historia de la Liga Nacional de Honduras. El delantero llegó a 212 goles.
Omar Elvir anotó el gol que le dio a los Lobos de la UPNFM la clasificación al repechaje tras vencer 1-0 al Juticalpa FC.