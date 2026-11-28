La propuesta de Neville contempla un ataque con Haaland como delantero centro y Mbappé desplazado hacia la izquierda, una posición desde la que el francés ha construido buena parte de su reputación como uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. En esa distribución, el noruego asumiría la responsabilidad de fijar a los centrales, atacar los espacios dentro del área y convertir las ocasiones en goles.