El escándalo que sacude a Brasil. El pasado jueves el jugador David Corrêa da Fonseca fue detenido cuando estaba en pleno entrenamiento y este fin de semana ha surgido nueva información sobre su caso.
El futbolista brasileño se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido arrestado. Las autoridades señalan que habría intentado asesinar a su ex-agente y también es investigado por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas.
Augusto Giorno, el encargado de dar a conocer los detalles del caso, aclaró qué función cumplía Correa y qué vínculo tenía con ciertos integrantes del grupo criminal.
“El rol suyo era financiar y proporcionar recursos económicos y, observamos una conexión aún más estrecha entre él y la organización, incluyendo algunos videos en los que aparece portando un arma de fuego en actividades con la organización criminal”, explicó.
El jugador estaba entrenando cuando autoridades se hicieron presentes en el centro del Vasco de Gama y las imágenes fueron difundidas por GloboNews.
Las imágenes se viralizaron y trasladaron al jugador brasileño a prisión. Los medios locales ya informaron lo que le pasó al futbolista en su primera noche, además de su estado.
Resulta que Corrêa se habría descompensado, misma razón por la que debió ser llevado a la enfermería, esto según lo informó ESPN Brasil.
Ahí, lo recibieron “pálido y nervioso”: el jugador se encuentra a la espera de los avances de la investigación en su caso. La descompensación la habría sufrido en el complejo penitenciario de Benfica, zona norte de Río de Janeiro.
O Globo dio a conocer que el futbolista fue detenido bajo el argumento de proteger el orden público y evitar la alteración de pruebas.
De forma simultánea, también fue detenido el lateral derecho Hayner William Monjardim Cordeiro (jugador de Vila Nova cuyo pase pertenece a Santos). La Justicia sospecha que ambos futbolistas intentaron sobornar a testigos para silenciarlos.
La acusación está siendo respaldada por mensajes recuperados del celular del delantero y por dos declaraciones policiales del pasado 6 de noviembre.
Además, una víctima de tentativa de homicidio declaró el 6 de noviembre que el brasileño habría ofrecido 5.000 reales a su hermana mientras estaba hospitalizado para retirar acusaciones, aunque la defensa del jugador señaló que el denunciante había negado ese hecho en un testimonio previo.
Desde CNN Brasil se reveló que “David Correa conocía un intento de asesinato contra un testigo policial y planeó la muerte del propio ex asesor financiero”.
Para sustentar el grado de cercanía entre el deportista y Edson -otra de las personas que se menciona en el caso-, la Policía incorporó conversaciones extraídas del teléfono del delantero. Entre los chats destacados figura uno del 7 de abril de 2024, donde Edson le comenta: “Dicen que Josué y Kevin quieren hablar conmigo y que Ruan me diga que no me preocupe”, a lo que el jugador responde: “Vaya con esos dos”. Para los investigadores, este intercambio demuestra que David conocía el entorno violento en el que se movía su círculo íntimo.
Asimismo, también se indaga en el manejo financiero del futbolista, apuntando a Raphael Marim de Lima, alias Said, quien administraba sus bienes y patrimonio mientras presuntamente gestionaba la compra de armas y drogas junto a Edson.
David rompió relaciones con Raphael en julio de 2023 tras descubrir fraudes y desvíos de dinero, momento en el cual le cedió el control total de sus activos a Edson Junior, una transición patrimonial que hoy es pieza clave para entender cómo se articularon sus vínculos con la red criminal.
El jugador se mantiene en vilo de lo que pasará con su caso y las investigaciones en las graves acusaciones en las que es señalado.