Para sustentar el grado de cercanía entre el deportista y Edson -otra de las personas que se menciona en el caso-, la Policía incorporó conversaciones extraídas del teléfono del delantero. Entre los chats destacados figura uno del 7 de abril de 2024, donde Edson le comenta: “Dicen que Josué y Kevin quieren hablar conmigo y que Ruan me diga que no me preocupe”, a lo que el jugador responde: “Vaya con esos dos”. Para los investigadores, este intercambio demuestra que David conocía el entorno violento en el que se movía su círculo íntimo.