No dejes la dieta por problemas familiares. Prioriza tu bienestar.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Los viajes y las ausencias prolongadas, o al menos la preocupación por las mismas, van a marcar el día de hoy. Por motivos de trabajo o por motivos personales éstas parece que van a producirse y te da que pensar. Buen momento para imaginar sueños prohibidos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Surgirá una propuesta sincera que te hará una persona de tu entorno social; aunque no era quien esperabas, tratarás de tomar la decisión menos hiriente. Te sentirás muy liberado cuando hayas aclarado tus sentimientos. No hay que temer a la verdad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).En el plano laboral recibirás buenas propuestas a nivel salarial que mejorarán tu situación financiera a largo plazo. Procura no desviarte demasiado de tus planes de ahorro, porque todo puede empeorar. Mejorará mucho tu salud.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No seas demasiado indeciso cuando hables con la familia de asuntos serios. Debes confiar en tu pareja y guiarte de sus consejos. Si las dudas continúan asaltándote, quizá sea el momento de tomar una decisión.
LEO (23 julio-22 agosto). Es probable que sientas la necesidad de transformarte personal y profesionalmente. Un proceso de regeneración con el que puedes sufrir, pero que también te dará momentos para disfrutar. Valora la ayuda que te prestan los que te rodean y muestra agradecimiento.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te preocupas mucho de los problemas familiares sin recibir ningún tipo de ayuda en las gestiones domésticas. Debes empezar a delegar parte de las tareas y obligaciones a algún otro miembro de la familia. Te sentirás mucho más relajado.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Como por arte de magia, algo te hará cambiar tu visión de los temas amorosos: te verás con ganas de superar tus miedos y limitaciones; puedes dar un giro a tu vida muy positivo y posiblemente determinante.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Cuestiones familiares de orden jurídico o de gestiones bancarias te mantendrán muy ocupado durante todo el día; aunque te aburren los temas burocráticos deberás asumir la responsabilidad, ya que se tratará de algo completamente imprevisto.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Te encuentras en un buen momento profesional y quizá te asalten dudas con respecto a tu futuro. Los viajes y los estudios pueden ser muy beneficiosos en esta coyuntura tan crucial para tus intereses. Es posible que te enamores de alguien que hayas conocido recientemente.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Recibirás una invitación de un amigo, que será importante para ampliar tus relaciones sociales, sobre todo si tienes un negocio, aunque no tendrás la oposición de tu pareja, que tal vez no quiera conocer a más gente.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Los planetas te animan y empujan a la diversión y los romances, a huir del compromiso y buscar otro tipo de amores. Te sientes libre y capaz de lograr lo que te propongas. Es tu momento y no te costará encontrar nuevas emociones.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Tienes montones de temas atascados en el trabajo que piden a gritos un poco de atención. Hoy puede ser un gran día para hacerte cargo de este tipo de cuestiones, incluso las del hogar. Si notas que la energía te falta, dale un descanso al cuerpo.