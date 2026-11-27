Conoce a todas las selecciones clasificadas, eliminadas y las sorpresas que estarán en la siguiente ronda del Mundial Sub-17.
CLASIFICADAS // GRUPO A: Grecia -- Terminó como líder con 9 puntos tras ganar sus tres partidos. Por su parte, Egipto fue la segunda clasificada del grupo tras alcanzar las 6 unidades.
ELIMINADAS // GRUPO A: De este encasillado Qatar (3 puntos) y Panamá (0 puntos), se quedaron fuera de los dieciseisavos.
CLASIFICADAS // GRUPO B: De este grupo avanzaron Corea del Sur (Líder con 9 puntos), Uganda sorprendió (Segunda con 4 puntos) y Ecuador avanzó como una de las mejores terceras (4 puntos).
ELIMINADA // GRUPO B: De este encasillado, Nueva Caledonia fue la única que fue eliminada. Se quedó en el último lugar con 0 puntos, 13 goles en contra y no pudo anotar.
CLASIFICADAS // GRUPO C -- De este sector también avanzaron tres selecciones: Australia (Líder con 5 puntos), Argentina (Segundo con 4) y otra de las inéditas, Mozambique (Una de las mejores terceras con 4 puntos).
ELIMINADA // GRUPO C: En este encasillado solo Dinamarca no pudo avanzar a la siguiente ronda. Fueron últimas con 2 puntos.
CLASIFICADAS // GRUPO D: Aquí también avanzaron tres selecciones en un encasillado que fue muy parejo-- Francia (6 puntos), Arabia Saudita (6 puntos) y Uruguay (6 puntos).
ELIMINADA // GRUPO D: De este encasillado Haití se quedó fuera de los dieciseisavos como última con 0 puntos, 9 goles en contra y 3 a favor.
CLASIFICADAS // GRUPO E: De aquí avanzaron Italia (Líder con 9 puntos), Costa de Marfil (6 puntos) y Uzbekistán se coló como una de las mejores terceras (3 puntos).
ELIMINADA // GRUPO E: Jamaica se quedó fuera de los dieciseisavos del Mundial 2026: 0 puntos, 15 goles en contra y 3 a favor.
CLASIFICADAS // GRUPO F: Croacia (Líder con 7 puntos), Senegal (5 puntos) y otra de las sorpresivas clasificadas, Tayikistán (4 puntos).
ELIMINADA // GRUPO F: Cuba no pudo superar la fase de grupos y se despidió del Mundial Sub-17 como última de su grupo con 0 puntos, 21 goles en contra y 3 a favor.
CLASIFICADAS // GRUPO G: Malí fue otra de las sorpresas clasificadas (Líder con 9 puntos) y mandó a Bélgica como segunda (6 puntos).
ELIMINADAS // GRUPO G: Vietnam y Nueva Zelanda no pudieron avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17. Ambas cerraron con 1 punto.
CLASIFICADAS // GRUPO H: España (Líder con 9 puntos), Marruecos (Segunda con 4 puntos) y China (Mejor tercera con 4 puntos).
ELIMINADA // GRUPO H: Fiyi dijo adiós al Mundial Sub-17 siendo una de las peores - Cuarta de su encasillado con 0 puntos, 29 goles en contra y 0 a favor.
CLASIFICADAS // GRUPO I: Brasil fue la líder de este encasillado con 9 puntos y la secundo Irlanda con 6.
ELIMINADAS // GRUPO I: Tanzania y Costa Rica no pudieron superar la primera fase y se despiden del Mundial Sub-17 como tercera y cuarta, respectivamente. Ambas se van con 1 punto.
CLASIFICADAS // GRUPO J: Chile (Líder con 6 unidades), Algeria (Segunda con 6 unidades) y República Dominicana (Mejor tercera con 4 unidades).
ELIMINADA // GRUPO J: Montenegro dice adiós al Mundial Sub-17 con 1 punto, 4 goles en contra y 2 a favor.
CLASIFICADAS // GRUPO K: México (Líder con 7 puntos) y Venezuela (Segunda con 7 puntos) se quedaron con la clasificación a la siguiente ronda.
ELIMINADAS // GRUPO K: A Rumania no le ajustó como mejor tercera y se despide con 3 puntos. Camerún no pudo sumar y dice adiós como última de este encasillado.
CLASIFICADAS // GRUPO L: Serbia (Líder con 9 puntos), Colombia (Segunda con 6 puntos) y Japón (Última mejor tercera con 3 puntos).
ELIMINADA // GRUPO L: Honduras se quedó fuera de los dieciseisavos tras la paliza recibida ante Japón. Cierra como última de su grupo con 0 puntos, 11 goles en contra y 0 a favor.