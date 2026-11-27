El Mundial Sub-17 de Qatar finalizó su primera frase y una de las selecciones sorprendió: fue llamada como reemplazo de Estados Unidos y se unió al final.
Fue el pasado 12 de noviembre cuando Estados Unidos comunicó que sus jugadores no harían el viaje a Qatar para disputar el torneo juvenil.
“Estamos muy orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en el Mundial", expresaron. En la misma línea expusieron: "El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra máxima prioridad".
La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) informó a The Athletic su renuncia y detalló que se debía por el riesgo de conflicto armado con Qatar. Esta situación se generó a una semana del inicio de la justa.
Poco después, la FIFA confirmó su reemplazo: República Dominicana, también de Concacaf, iba a tomar su lugar en el torneo juvenil donde iba a enfrentar a rivales como Chile, Algeria y Montenegro.
Y de hecho, Montenegro fue su primer rival en el Mundial Sub-17. El juego se disputó el pasado sábado 21 de noviembre marcando su debut en el torneo como parte de las actividades del Grupo J.
Ahí, los dominicanos consiguieron un valioso empate 1-1, mismo que los ilusionaba de cara a los siguientes compromisos.
Para el siguiente compromiso, República Dominicana hizo historia. El cuadro caribeño sorprendió y consiguió su primer triunfo en el torneo juvenil.
Los caribeños vencieron por 2-1 a Chile y consiguieron una victoria histórica, ya que fue la primera del país en las distintas categorías de una Copa del Mundo.
El equipo se colocaba en los primeros puestos y solo faltaba un reto para sellar su presencia en la siguiente ronda del Mundial Sub-17.
Ya para la tercera fecha no pudieron pasar de Algeria. Los dominicanos sufrieron una dura caída que los mandaba al tercer lugar de su sector con 4 unidades.
Y pese a la derrota, República Dominicana logró meterse como uno de los mejores terceros y asegurando su lugar dentro de las mejores 32 selecciones clasificadas al Mundial.
Hace unas semanas no estaba clasificada y la próxima semana luchará por mantenerse con vida en el Mundial Sub-17 donde quieren seguir escribiendo historia.
Los dominicanos no pudieron ocultar su emoción, y no es para menos, lograron avanzar con las mejores selecciones de su categoría.
Ahora, República Dominicana pone la mirada en su siguiente compromiso y el próximo martes 1 de diciembre enfrentará a Malí (6:30 am) como parte de los dieciseisavos del Mundial. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre Venezuela vs Argelia.