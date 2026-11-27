Si solo te centras en el trabajo, tu vida se verá muy limitada.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Momentos muy favorables para el amor y la diversión. Surgirán fiestas o eventos a los que tendrás que asistir y atraerás todas las miradas. Un encuentro con una persona de tu entorno social será crucial para tu futuro profesional.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La falta de espíritu crítico y de autoridad te traerán problemas en el trabajo. En algún momento alguien que no te desea el bien puede darse cuenta de tus puntos débiles y presionarte para que sean más evidentes.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Aunque la semana laboral finaliza, tu estado de ánimo y tu ilusión se mantienen incólumes. Deja algo para la próxima semana y piensa ya en un plan de ocio tan provechoso como el profesional. Si solo te centras en el trabajo, tu vida se verá muy limitada.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Llegan motivos de celebración añadidos. El trabajo puede darte a partir de hoy muchas alegrías, algún tipo de incentivos o cambio de departamento pueden aumentar tus ingresos o tus expectativas en este sentido.
LEO (23 julio-22 agosto). Serán muy fructíferos los encuentros o charlas intelectuales; no dejes escapar cualquier oportunidad que te saque de casa y de la rutina profesional. Pondrás en marcha alguna ocurrencia para ganar algo más de dinero. No te apoltrones con obligaciones inventadas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Es un momento de toma de decisiones en el terreno afectivo, tendrás tiempo para pensar en ello y también para hablar con tu pareja. Si estás soltero, los astros te habrán reservado parecidas circunstancias, pero con tus familiares más directos.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Debes aprender a compartir con tu pareja todas las preocupaciones y tensiones que te inquietan; no trates de ocultar tu inseguridad porque tu relación saldrá perjudicada. Hablar te ayudará. Tu salud va a mejorar en los próximos días.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Dispondrás del tiempo suficiente para terminar algo que dejaste a medias hace siglos. Si de verdad te importa, lucha de verdad por ello y te sentirás muy orgulloso. Harás planes con amigos para realizar un viaje que te interesa.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). No debes criticar a jefes o compañeros delante de nadie porque esta actitud, aparte de reprobable, puede volverse en tu contra. Aceptarás la invitación a un evento interesante que te sacará por fin de tu rutina y ampliará tu círculo de amistades.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Te entrará la necesidad de cortar por lo sano y conocer nuevos mundos, aunque sea de vacaciones: Aprovecharás esta corriente de positividad para crecer en lo personal, tomando referentes y metas que te hagan sentir mucho mejor en las relaciones con tu entorno.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Aunque tu trabajo y tu mundo profesional han llenado tu vida en los últimos años, ahora te toca asumir un cambio vital con el que no contabas. Relaja los ánimos y el ímpetu que te caracteriza y tomarás las decisiones correctas. La suerte te acompañará.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Los asuntos de dinero vienen estupendamente aspectados por el influjo de Júpiter en tu signo; no obstante, además de trabajo y buenos negocios, también habrá también sufrimientos para convertir la buena racha en dinero contante y sonante.