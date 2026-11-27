El Inter Miami de Lionel Messi sufrió este viernes una dolorosa eliminación a manos del Columbus Crew en la primera ronda de los Playoffs de la MLS.
Las Garzas habían caída en el primer partido, por lo que tenían que ganar si o si par a alargar la serie a un tercer duelo.
El partido estuvo muy parejo y se fue al descanso igualando sin goles en el ScottsMiracle-Gro Field.
En esa primera etapa, Lionel Messi estuvo a punto de marcar un golazo de tiro libre, pero el portero la mandó al tiro de esquina.
Inter Miami pudo sentenciar el partido, pero Colombus hizo un gran partido a nivel defensivo.
La bronca de los jugadores del Inter Miami contra Colombus Crew de la Major League de Estados Unidos.
Con el agónico gol de Santiago Rodríguez, el Columbus Crew venció por la mínima al Inter Miami y los echó de la forma más dolorosa, en el último minuto.
Colombus derrotó a las Garzas en el agregado y esfumó su sueño del bicampeonato.
Rodríguez desató la locura en el recinto y los aficionados estallaron de emoción al sentenciar la serie.
El tremendo abrazo entre los futbolistas del Colombus Crew tras echar al Inter Miami de Leo Messi.
Inter Miami quedó despachado y el club entró en modo vacaciones tras la eliminación en los octavos de final de la Major League Soccer.
La reacción de Lionel Messi tras el gol encajado por el Columbus Crew en el cierre del partido. Las Garzas venían de ser goleadas en el primer duelo.
Tras el partido, Columbus Crew se burló del Inter Miami de Lionel Messi: "Cleaning up the Mess (Limpiando el desorden)", con clara referencia al argentino y a las Garzas.
También lo hicieron al estilo "GTA" con el siguiente mensaje: "Vacaciones en Vice City".
Tras el final del partido, el argentino se dirigió directamente al túnel y los aficionados del Columbus estuvieron gritando en su salida.
El argentino mostró una sonrisa al meterse al túnel. Inter Miami quedó eliminado de la peor forma: con gol en el agregado y en la primera ronda de los playoffs de la MLS.