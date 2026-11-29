Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene su tendencia al alza frente al lempira hondureño, de acuerdo con el último tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para este domingo 29 de noviembre, la tasa de compra se ubica en L26.9235 por dólar, mientras que el precio de venta alcanza los L27.0581. Estos valores corresponden al último registro oficial, publicado el viernes 27 de noviembre y vigente durante el fin de semana.

En comparación con el jueves 26 de noviembre, cuando la compra se situó en L26.9213 y la venta en L27.0559, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0022. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en moneda extranjera.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?