Una tragedia conmocionó este sábado a los habitantes de Danlí, El Paraíso, luego de que una docente y su hijo, quien ejercía la profesión de abogado, fueran asesinados a balazos en la carretera que conduce hacia la comunidad de Araulí.
Las víctimas fueron identificadas como Alin Hernández y su hijo, José Adolfo Hernández, quienes se transportaban en un vehículo tipo pick-up, de color gris, cuando fueron interceptados por sujetos armados.
De acuerdo con la información preliminar, ambos fueron atacados a disparos mientras transitaban por el tramo carretero que comunica el sector de Ocobas con Araulí, en el municipio de Danlí.
Tras el ataque, el vehículo en el que se movilizaban terminó volcado a un costado de la carretera. En las imágenes que circulan del lugar se observan varios impactos de bala, principalmente en el parabrisas delantero del automotor.
El doble crimen ha generado consternación entre los pobladores de la zona, especialmente por tratarse de una docente reconocida y su hijo, quien se desempeñaba como profesional del derecho.
La muerte de Alin Hernández también ha provocado numerosas muestras de pesar entre quienes fueron sus alumnos. A través de las redes sociales, antiguos estudiantes han compartido mensajes de despedida y recuerdos de la maestra.
Mensajes como: "Mi profe querida", "Cuánto pesar por lo sucedido a la profe Alis" y "Descansa en paz, amiga", inundaron las redes sociales, donde personas cercanas y antiguos alumnos expresaron su tristeza y consternación por la muerte de la docente.
Por su parte, el fallecimiento de José Adolfo Hernández ha causado tristeza entre personas cercanas a su entorno familiar y profesional, quienes lamentan la muerte violenta de ambos.
El violento ataque ha generado temor y preocupación entre los habitantes de la zona, quienes se mantienen alarmados por la inseguridad y la violencia registrada en este sector de Danlí.
Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni se ha informado sobre el posible móvil del crimen.
Asimismo, se desconoce quiénes estarían detrás de este doble crimen y cuál es el paradero de los responsables.