La tragedia vial ocurrida este sábado en la Cuesta de la Virgen, en la carretera CA-5, dejó nueve personas fallecidas, entre ellas el conductor y el ayudante del autobús de Transportes Carolina, quienes fueron identificados por las autoridades.
Las víctimas fueron identificadas como José Edid Sáenz Cerrato, de 62 años, quien conducía la unidad, y Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años, quien trabajaba como ayudante del autobús.
También figura entre los fallecidos el abogado Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 62 años, y Ana María Velásquez García, de 64 años, según el reporte de identificación compartido tras el accidente.
Las autoridades detallaron que el balance mortal es de cuatro hombres y cinco mujeres. Sin embargo, al momento de divulgar el informe, cinco de las víctimas todavía no habían sido identificadas oficialmente.
De acuerdo con los datos preliminares, entre las personas pendientes de identificación se encuentran un hombre de entre 60 y 65 años y cuatro mujeres cuyas edades se estiman entre los 30 y 65 años.
El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, cuando el autobús de Transportes Carolina colisionó con otro vehículo y cayó a una hondonada.
La tragedia movilizó a equipos de socorro, que trabajaron durante varias horas para rescatar a los pasajeros atrapados, atender a los heridos y recuperar los cuerpos de las personas fallecidas.
La identificación de las víctimas ha permitido conocer los nombres de algunas de las personas que perdieron la vida en este accidente, mientras sus familiares y amigos enfrentan el dolor de la tragedia.
Cabe señalar que, el hermano del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, está entre las personas heridas y que se encuentran recibiendo asistencia hospitalaria.
El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina colisionó con un vehículo BMW y cayó a una hondonada.