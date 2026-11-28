Un listado preliminar con los nombres de 23 personas accidentadas en el percance vial ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en la carretera CA-5, fue compartido tras la tragedia que dejó nueve víctimas mortales y decenas de afectados.
Entre las personas que aparecen en el registro figura Julio César Zelaya Rosales, hermano menor del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien confirmó que su familiar sobrevivió al accidente.
El listado incluye los siguientes nombres:
1. Ever Abel Méndez
2. Miguel Inestroza Orellana
3. Ever Naún Inestroza Vásquez
4. Delmis Yolani Inestroza Ruiz
5. Cael Mandigua Inestroza
También:
6. Maryuri Patricia Inestroza Vásquez
7. Génesis Mandigua Inestroza
8. María Teresa López
9. María Teresa Mazariego
10. Adalid Díaz Reyes
En el listado también está: Wilson Enrique Gómez Díaz, Franklin López, Yesira Bautista Rodríguez, Albertina Villanueva, Gloria Suyapa Domínguez, Julio César Zelaya Rosales y Dunia Vásquez.
Asimismo para completar la lista Juana María Pineda, Ana Isabel Zepeda, Ramón Zapata Díaz, María Yaquelín Pérez, Isabel Turcios y Yessica Bautista.
Aquí la lista copmpleta de las personas heridas y que fueron trasladadas a un centro asistencial en Comayagua.
Las autoridades y los organismos de socorro continúan con las labores de atención y verificación de la información relacionada con el accidente. El listado es preliminar y los datos deberán ser contrastados con fuentes oficiales.
El accidente ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina que cubre la ruta Tegucigalpa, La Esperanza colisionó con otro vehículo y cayó a una hondonada.
El percance dejó nueve personas fallecidas, entre ellas cinco mujeres y cuatro hombres, incluido el conductor de la unidad, identificado como Edin Sáenz, originario de Santa Bárbara.