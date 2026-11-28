“Sí, le tiene que parar el güey un poquito, porque ya en Tayahua, Zacatecas, ya es amigo de todo mundo. Y de que las muchachas y las cocineras, no, es que se pasa, yo las llevo conociendo toda la vida y de repente tipo, Christian no come picante, ¿no?, así que nos sentamos en la mesa. ‘Christian, tu salsita’. ¡Ah, caray!”, contó entre risas. La entrevista también sirvió para que Leonardo presentara "Esquina 22", su nuevo material discográfico, un proyecto que definió como una propuesta cercana a su personalidad y a los momentos de convivencia que disfruta lejos de los reflectores y de los escenarios.