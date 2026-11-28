Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen generando comentarios, esta vez dentro de su propio entorno familiar. Leonardo Aguilar fue consultado sobre las especulaciones y, aunque reconoció que desconoce si su hermana espera un hijo, confesó que la idea de convertirse en tío le despierta una enorme ilusión.
Durante una entrevista con el programa "Venga la Alegría", el cantante aseguró que Ángela no le ha comunicado ninguna noticia relacionada con la posibilidad de convertirse en madre. Incluso aprovechó la conversación para enviarle un mensaje en tono de broma, aludiendo a los comentarios que ha visto en internet.
“Ahorita mismo le va a hablar Ángela, a ver si es cierto. No me ha contado. Dije: ‘Ya vi en redes, eh, no me has dicho nada’”, comentó entre risas, dejando claro que, por ahora, no tiene información que confirme las versiones.
Sin embargo, Leonardo no ocultó sus deseos de recibir a un nuevo integrante en la familia Aguilar. El artista explicó que le entusiasma imaginarse consintiendo a un sobrino o sobrina, con todos los privilegios de un tío y sin las responsabilidades que implica la crianza.
“A mí me encantaría porque es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío, pues. Así que yo ya le he dicho que: ‘Oye, ya ten un bebé. Me encantaría comprarle botitas y todo, y después cuando me canse, te lo regreso’”, relató con humor.
Más allá de las especulaciones sobre la vida personal de su hermana, el hijo de Pepe Aguilar también habló del vínculo que ha desarrollado con Christian Nodal desde que el intérprete de "Botella tras botella" comenzó su relación con Ángela. Según explicó, la convivencia y el afecto mutuo han fortalecido su cercanía, hasta considerarlo parte de su círculo más íntimo.
“Lo adoro, es de verdad. Se hizo como mi hermano de verdad, por la cercanía, por el cariño que le tiene a mi familia”, expresó Leonardo, quien destacó la manera en que su cuñado se ha integrado a la dinámica familiar.
El cantante también valoró que Nodal, pese a su reconocimiento en la industria musical, haya sabido adaptarse a su entorno y construir relaciones cercanas con sus integrantes. “Eso se me hace que es lo más importante. Puedes ser un artista muy grande y muy famoso como lo es, y no te hace menos grande el llegar y adaptarte a una familia, al contrario, te hace más grande. Te quiero, cuñado”, añadió.
La buena relación entre ambos también ha dado lugar a situaciones divertidas. Leonardo contó que, durante sus visitas a Tayahua, Zacatecas, Nodal ha conseguido ganarse rápidamente el cariño de los habitantes, incluso de personas que él conoce desde hace muchos años. Con humor, relató que algunas cocineras ya tienen atenciones especiales para el cantante, como prepararle salsa sin picante.
“Sí, le tiene que parar el güey un poquito, porque ya en Tayahua, Zacatecas, ya es amigo de todo mundo. Y de que las muchachas y las cocineras, no, es que se pasa, yo las llevo conociendo toda la vida y de repente tipo, Christian no come picante, ¿no?, así que nos sentamos en la mesa. ‘Christian, tu salsita’. ¡Ah, caray!”, contó entre risas. La entrevista también sirvió para que Leonardo presentara "Esquina 22", su nuevo material discográfico, un proyecto que definió como una propuesta cercana a su personalidad y a los momentos de convivencia que disfruta lejos de los reflectores y de los escenarios.