La transformación física que convirtió a Nikocado Avocado en protagonista de titulares internacionales ahora tiene un desenlace preocupante. El youtuber, cuyo nombre real es Nicholas Perry, reveló que enfrenta intensos dolores después de una cirugía para retirar el exceso de piel y que, según la advertencia de su neurólogo, existe un 50 % de probabilidades de que las molestias se vuelvan crónicas y lo acompañen durante el resto de su vida.
“Se siente como si me estuvieran quemando vivo todos los días, sin parar. Y es algo por lo que he estado pasando durante meses”, confesó el creador de contenido en uno de sus recientes videos, en el que describió el sufrimiento que ha experimentado desde la intervención.
Perry alcanzó notoriedad mundial en septiembre de 2024, cuando anunció que había perdido 250 libras, equivalentes a unos 113 kilos, durante un proceso que mantuvo en secreto por aproximadamente dos años. Mientras sus seguidores veían publicaciones antiguas, el influencer había cambiado radicalmente su apariencia sin revelar su transformación.
Durante años fue conocido como el “rey de los mukbangs”, una tendencia de internet basada en grabar a personas mientras consumen grandes cantidades de comida. Su peso llegó a rondar los 186 kilos, pero después de adelgazar alcanzó aproximadamente los 72. La considerable pérdida de peso, sin embargo, dejó un excedente de piel que lo llevó a buscar procedimientos quirúrgicos para retirar el tejido sobrante.
Las complicaciones aparecieron después de una segunda torsoplastia vertical, realizada en septiembre de 2026. De acuerdo con su propio relato, un problema en la zona de la axila habría provocado presión sobre un nervio, desencadenando síntomas como pérdida de sensibilidad en el pulgar y el índice de la mano izquierda, además de punzadas y sensaciones similares a descargas eléctricas.
El dolor llegó a afectar su descanso. En una publicación en Facebook, Perry explicó que apenas conseguía dormir entre una y dos horas seguidas. Ante la persistencia de las molestias, tuvo que someterse a otra intervención de emergencia para retirar suturas, tejido cicatricial, líquido acumulado y una pequeña vena que posiblemente ejercía presión sobre el nervio.
Pese a ese procedimiento, el malestar continuó. “Estoy sufriendo”, escribió en otro video, mientras mostraba parte de su recuperación y el momento en que una enfermera le retiraba los drenajes quirúrgicos. En esa misma etapa reconoció que lamentaba haberse sometido a la operación, que inicialmente buscaba corregir las consecuencias de su pérdida de peso.
Las secuelas también han limitado actividades que antes formaban parte de su rutina; el influencer aseguró que ya no puede montar bicicleta, conducir con seguridad ni realizar tareas domésticas sencillas, como doblar ropa o descargar el lavavajillas. “Todo lo que toco me duele. Los pomos de las puertas, los bolígrafos, la computadora, TODO”, manifestó. Además, admitió: “Siento que ahora estoy desarrollando depresión”.
A su malestar se sumaron comentarios de usuarios que interpretaron sus problemas de salud como una especie de castigo por los contenidos que publicó durante años. Perry cuestionó esa reacción y se preguntó: “¿Merezco tener dolor crónico de por vida que me impida dormir y llevar una vida normal? ¿Por la forma en que ganaba dinero en internet?”. También rechazó que su antiguo comportamiento frente a las cámaras justificara semejante sufrimiento: “Nunca le desearía esto ni a mi peor enemigo”.
La situación también amenaza sus aspiraciones fuera de YouTube. Perry había considerado retomar su vínculo con la música e incluso sorprender a sus seguidores con una presentación en Broadway, pero las molestias en los dedos le impiden sostener el violín, instrumento que formó parte de su vida antes de alcanzar la fama en internet. Aunque aseguró que no pretende responsabilizar a su cirujano, quien, según dijo, ha seguido brindándole apoyo, el creador reconoció que la experiencia cambió su manera de ver las intervenciones estéticas. “Este es el mayor arrepentimiento de toda mi vida”, expresó. Y resumió el resultado de su decisión con otra frase: “Estaba intentando solucionar una complicación y terminé con una complicación peor”. Finalmente, confesó: “Siento que me han arrebatado una parte de mi vida. Estoy devastado”.