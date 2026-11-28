La situación también amenaza sus aspiraciones fuera de YouTube. Perry había considerado retomar su vínculo con la música e incluso sorprender a sus seguidores con una presentación en Broadway, pero las molestias en los dedos le impiden sostener el violín, instrumento que formó parte de su vida antes de alcanzar la fama en internet. Aunque aseguró que no pretende responsabilizar a su cirujano, quien, según dijo, ha seguido brindándole apoyo, el creador reconoció que la experiencia cambió su manera de ver las intervenciones estéticas. “Este es el mayor arrepentimiento de toda mi vida”, expresó. Y resumió el resultado de su decisión con otra frase: “Estaba intentando solucionar una complicación y terminé con una complicación peor”. Finalmente, confesó: “Siento que me han arrebatado una parte de mi vida. Estoy devastado”.