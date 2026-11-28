Los antecedentes de sus problemas de cadera se remontan a 2009, cuando una intervención estética en los glúteos derivó en complicaciones por la aplicación de biopolímeros, entre ellos metil metacrilato, según los antecedentes difundidos sobre su caso. La sustancia le habría provocado infecciones y daños en tejidos, músculos y huesos, con consecuencias que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. A raíz de esas complicaciones, la cantante ha atravesado numerosas cirugías y recibió prótesis de titanio en ambas caderas, una condición que ha marcado su recuperación y que la hace vulnerable a nuevas luxaciones.