Alejandra Guzmán volvió a enfrentar un contratiempo de salud sobre los escenarios. La cantante mexicana tuvo que suspender su presentación en la Arena Ciudad de México la noche del viernes 27 de noviembre, luego de sufrir una nueva luxación de cadera que le impidió continuar con el espectáculo apenas unos minutos después de haber comenzado.
La intérprete abrió el concierto con el tema "Mírala, míralo", pero mientras avanzaba su actuación experimentó el problema físico. En grabaciones compartidas en redes sociales se escucha a la artista explicar lo sucedido y pedir asistencia, mientras permanecía sin poder levantarse.
“No sé qué hacer. ¿Hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar”, expresó ante los asistentes, dejando en evidencia la dificultad que tenía para continuar. La artista también manifestó su pesar por no poder ofrecer el espectáculo que había preparado para sus seguidores.
Entre las personas que presenciaron el incidente estuvo la periodista Paola Rojas, quien transmitió en vivo desde el recinto y relató la reacción del público. Según describió, los asistentes respondieron con muestras de solidaridad y palabras de aliento para la cantante. “No sabemos qué va a pasar con este concierto, que insisto, apenas iniciaba. La gente dándole muestras de apoyo. Le gritaban: ‘Ale, Ale, no te preocupes, estamos contigo’”, comentó.
Rojas acudió acompañada de la médica Karen Carrillo, quien se refirió a la expresión de dolor de la intérprete y señaló que “el dolor de los huesos es terrible”. Mientras tanto, la preocupación crecía entre los presentes, que esperaban conocer qué ocurriría con el espectáculo.
Minutos después, miembros del equipo de Guzmán subieron al escenario para comunicar que la presentación no podía continuar. Los representantes reconocieron la inquietud de los asistentes y ofrecieron disculpas por la interrupción. “Estamos preocupados por Alejandra. Entendemos que vinieron de lejos, compraron sus boletos y todo. Les pedimos, por favor, su comprensión. Todo su equipo estamos consternados”, manifestaron.
El equipo también indicó que conversaba con los empresarios responsables del evento para abordar lo sucedido. Sin embargo, dejó claro que la atención inmediata estaba centrada en conocer el estado de salud de la cantante. Hasta el momento de los reportes, no se había anunciado una nueva fecha para el concierto ni las condiciones para gestionar posibles reembolsos.
Este episodio ocurre poco más de dos meses después de que la artista sufriera otra luxación durante una presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, el pasado 19 de septiembre. En aquella ocasión, el percance también obligó a detener el espectáculo y requirió asistencia médica.
La suspensión de ese concierto dio paso a diferencias entre la cantante y los organizadores en torno a los pagos, la responsabilidad de reponer la presentación y la devolución del dinero de las entradas. Guzmán defendió entonces su disposición de cumplir con el público y aseguró que había cubierto gastos de traslado y parte de la logística de su equipo.
Los antecedentes de sus problemas de cadera se remontan a 2009, cuando una intervención estética en los glúteos derivó en complicaciones por la aplicación de biopolímeros, entre ellos metil metacrilato, según los antecedentes difundidos sobre su caso. La sustancia le habría provocado infecciones y daños en tejidos, músculos y huesos, con consecuencias que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. A raíz de esas complicaciones, la cantante ha atravesado numerosas cirugías y recibió prótesis de titanio en ambas caderas, una condición que ha marcado su recuperación y que la hace vulnerable a nuevas luxaciones.