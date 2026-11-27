La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Paola Pineda Barahona, regresó al país luego de concluir su participación en el certamen internacional de belleza, celebrado el pasado 24 de noviembre en Puerto Rico.
Su llegada estuvo marcada por muestras de cariño de sus seguidores, quienes acudieron al aeropuerto para darle la bienvenida.
Desde antes de su aterrizaje, varios hondureños se hicieron presentes con pancartas y mensajes de apoyo para recibir a la reina de belleza. Entre aplausos, sonrisas y muestras de admiración, sus simpatizantes le demostraron que estuvieron pendientes de su participación en el concurso.
El regreso de Pineda representó un momento especial para quienes siguieron de cerca su recorrido por Miss Universo. Los presentes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y reconocer el esfuerzo que realizó durante las diferentes etapas de la competencia.
La hondureña retornó a su tierra después de representar al país en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Aunque no logró avanzar entre las 30 semifinalistas, su participación generó muestras de respaldo entre sus compatriotas.
Durante su estadía en Puerto Rico, Pineda destacó por su seguridad, elegancia y preparación en las distintas actividades del concurso.
En cada presentación, la representante catracha tuvo la oportunidad de mostrar su personalidad y proyectar parte de la identidad hondureña ante el público internacional.
Uno de los momentos más destacados de su participación fue la competencia de trajes típicos, en la que logró posicionarse entre las 15 favoritas de esa categoría. Su propuesta estuvo inspirada en uno de los fenómenos naturales más conocidos de Honduras, una presentación con la que buscó destacar la riqueza cultural y natural del país.
Luisa Pineda, de 26 años, es originaria de Río Lindo, en el sector de Yojoa, departamento de Cortés. Desde que asumió la responsabilidad de representar a Honduras, inició un proceso de preparación con el objetivo de dejar una buena impresión en el escenario internacional.
Su regreso también le permitió reencontrarse con el cariño de los hondureños que estuvieron pendientes de cada una de sus presentaciones.
La representante catracha agradeció las muestras de afecto y el apoyo que recibió durante su experiencia en Miss Universo. Asimismo, reconoció a quienes estuvieron pendientes de su recorrido y la acompañaron a la distancia durante las actividades del certamen.
Su experiencia en Puerto Rico representó una oportunidad para llevar el nombre del país a una plataforma internacional.
Su bienvenida estuvo marcada por el entusiasmo de sus seguidores, quienes la recibieron con los brazos abiertos.