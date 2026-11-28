A ocho aumentó preliminarmente el número de personas fallecidas en el aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua.
La tragedia ocurrió cuando un autobús de la empresa Transporte Carolina colisionó con otro vehículo y terminó precipitándose a una hondonada, dejando una escena de destrucción y numerosos pasajeros afectados.
De acuerdo con los reportes preliminares, además de las ocho personas fallecidas, varias resultaron heridas y necesitaron asistencia médica de emergencia.
Los lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Comayagua y otros fueron remitidos hacia centros asistenciales de Tegucigalpa, debido a la gravedad de sus condiciones.
El accidente provocó una intensa movilización de los cuerpos de socorro, cuyos equipos trabajaron en el rescate de los pasajeros que quedaron atrapados entre los restos de la unidad de transporte.
Las labores de recuperación también requirieron el apoyo de maquinaria pesada para remover partes del autobús y facilitar el acceso a las personas que permanecían atrapadas.
La magnitud del percance generó consternación entre quienes transitaban por la carretera y las personas que llegaron al lugar para conocer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado el nombre de las víctimas ni de los lesionados en el accidente.
La cifra preliminar de ocho fallecidos permanece pendiente de confirmación oficial, mientras continúan las labores de rescate y atención de la emergencia.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias que provocaron la colisión y posterior caída del autobús a la hondonada.