La muerte de Nixon Yojhan Oseguera Díaz, de 32 años, ha generado nuevas interrogantes luego de que la Asociación Hondureña de Cirujanos Plásticos (AHCP) se pronunciara sobre el procedimiento estético al que se sometió antes de fallecer.
El joven, originario de La Ceiba, Atlántida, murió el lunes 23 de noviembre en la ciudad de Comayagua. Su fallecimiento trascendió luego de que personas cercanas a su entorno revelaran que había perdido la vida tras someterse a una intervención estética.
Ante la repercusión del caso, la AHCP emitió un comunicado para aclarar que ninguno de los especialistas afiliados a esa organización estuvo involucrado en la cirugía que presuntamente se le practicó a Oseguera.
La asociación señaló que el procedimiento no estuvo a cargo de un cirujano plástico hondureño perteneciente a su gremio.
En el pronunciamiento, los representantes también expresaron su preocupación por la realización de procedimientos médicos especializados por parte de personas que no cuentan con la preparación o acreditación correspondiente.
Asimismo, recordaron que han presentado denuncias ante el Colegio Médico de Honduras (CMH) por distintos casos de intrusismo profesional relacionados con prácticas que corresponden exclusivamente a especialistas en cirugía plástica.
La AHCP pidió a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias contra quienes incurran en el ejercicio ilegal de funciones médicas o usurpen atribuciones profesionales.
Mientras tanto, el fallecimiento del joven continúa generando dudas sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo la intervención. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre el tipo de cirugía, las posibles complicaciones ni las causas médicas precisas de su muerte.
Oseguera Díaz residía en La Ceiba, donde trabajaba como auxiliar contable II en la sucursal del Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo con la información, ingresó a trabajar en esa institución en enero de 2020. Además de sus responsabilidades laborales, estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Su inesperada partida ha provocado numerosas reacciones entre familiares, amistades y personas que lo conocieron, quienes han utilizado las plataformas digitales para expresar sus condolencias y recordar distintos momentos compartidos con él.
En sus redes sociales, Nixon mostraba parte de sus actividades cotidianas y reflejaba su interés por el cuidado personal, la actividad física y el modelaje, pasiones que formaban parte de su estilo de vida.
Entre las publicaciones que compartía con sus seguidores destacaban fotografías y videos de sus visitas al gimnasio, así como imágenes en las que mostraba su condición física y su interés por mantenerse activo.
Desde que se conoció la noticia, las muestras de pesar no han cesado. Amigos, familiares y conocidos han compartido mensajes de despedida en los que lamentan la muerte de Nixon y destacan los recuerdos que dejó entre quienes formaron parte de su vida.
Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se realizó el procedimiento y determinar las posibles responsabilidades. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer qué provocó la muerte del joven.