Un empleado del Poder Judicial de Honduras falleció la tarde del viernes 27 de noviembre tras presentar una complicación repentina de salud mientras realizaba sus labores habituales en las instalaciones de la institución, en Tegucigalpa.
El oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, identificó al fallecido como Óscar Eduardo Cabrera Sánchez, de aproximadamente 33 años, quien tenía cerca de un año de trabajar en la institución.
El joven formaba parte de la Unidad de Programas Especiales (UPE) y estaba asignado al Proyecto de Digitalización de Expedientes Fenecidos, inaugurado recientemente por las autoridades judiciales.
Mediante un comunicado oficial, el Poder Judicial informó que Cabrera Sánchez sufrió un episodio súbito de salud mientras desempeñaba sus funciones. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento.
Al percatarse de su condición, se alertó inmediatamente al personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que brinda atención permanente a los empleados dentro de las instalaciones judiciales.
Los profesionales de la salud le proporcionaron los primeros auxilios, evaluaron sus signos vitales y realizaron maniobras de reanimación en un intento por salvarle la vida.
Ante la emergencia, también se solicitó la asistencia de los paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes acudieron al lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció.
La Presidencia del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus compañeros de trabajo expresaron su pesar por la muerte de Cabrera Sánchez y extendieron sus condolencias a sus familiares y amigos.
"El Poder Judicial brindará a su familia todo el acompañamiento y apoyo institucional necesario ante esta irreparable pérdida", manifestó la institución en el comunicado.
Las autoridades judiciales también elevaron oraciones por el eterno descanso de Óscar Eduardo y desearon fortaleza y consuelo a sus seres queridos. Por ahora, no se ha determinado qué provocó la emergencia médica que derivó en su muerte.