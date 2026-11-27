Casi cinco meses después del crimen que arrebató la vida al joven conductor, Juan Carlos Flores López, en Comayagüela, la justicia hondureña dictó una sentencia condenatoria contra dos hombres que aceptaron su participación en el asesinato.
Bryan Enrique Oliva y César Daniel Méndez Méndez fueron condenados a 19 años de prisión cada uno por el delito de asesinato en perjuicio del motorista, quien perdió la vida tras ser atacado a disparos mientras realizaba su jornada laboral.
La resolución fue emitida por un juez de Letras Penal durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que ambos acusados admitieron su responsabilidad en los hechos.
La mañana del miércoles 8 de julio de 2026, Juan Carlos conducía un microbús verde que cubría la ruta Mateo-Las Tapias, sin imaginar que aquella sería su última jornada de trabajo.
Según las investigaciones policiales y las declaraciones de testigos, el conductor realizó una parada en la tercera avenida de Comayagüela, momento en el que una mototaxi se aproximó a la unidad de transporte.
De ese vehículo descendió Bryan Enrique Oliva, quien abrió fuego contra el motorista. Durante el atentado también se encontraba presente el ayudante de la unidad.
En medio de la desesperación por sobrevivir, Juan Carlos chocó su microbús, descendió de la unidad e imploró ayuda, mientras el cobrador también intentaba ponerse a salvo.
Personas que se encontraban en el sector auxiliaron al conductor, quien había recibido varios impactos de bala y necesitaba atención médica de urgencia. Su ayudante, entretanto, logró sobrevivir al atentado.
Ahora, casi cinco meses después de aquel episodio, Bryan Enrique Oliva y César Daniel Méndez Méndez reconocieron ante la justicia su participación en el crimen del joven motorista.
Tras comprobar que se cumplían los requisitos legales para la aplicación del procedimiento abreviado, el juez dictó una sentencia condenatoria de 19 años de prisión para cada uno.