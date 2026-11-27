Ocho selecciones representaron a Concacaf en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. República Dominicana hizo historia en su debut mundialista, México también destacó, mientras Honduras, Panamá y otros representantes de la región dieron pena y fueron goleados.
Honduras vivió una fase de grupos para el olvido en Qatar 2026. La Bicolor comenzó con una derrota 2-0 ante Serbia, posteriormente perdió 2-0 frente a Colombia y cerró su participación con una goleada 7-0 ante Japón.
La Selección Sub-17 hondureña terminó su participación en el grupo L sin sumar puntos, con tres derrotas, ningún gol anotado y nueve recibidos. La Bicolor se despidió sin poder competir por un boleto a la siguiente ronda.
México cerró la fase de grupos con un empate 0-0 frente a Venezuela, resultado que le permitió terminar invicto y quedarse con el liderato del grupo K del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, con siete puntos.
El Tri terminó como líder de su sector con dos victorias, un empate, cinco goles anotados y ninguno recibido. México avanzó a los dieciseisavos de final con siete puntos y una diferencia de goles de +5, por delante de Venezuela.
Costa Rica se despidió de Qatar 2026 con una derrota 3-0 ante Brasil. Los ticos no pudieron contener a la Canarinha, que consiguió los goles por medio de Rodrigo Júnior, Kauê Furquim y Lucas Emanuel.
La selección costarricense terminó su participación en el grupo I con un empate y dos derrotas. Tras igualar 2-2 ante Tanzania, perder 2-0 frente a Irlanda y caer 3-0 contra Brasil, quedó eliminada del Mundial Sub-17.
Panamá sufrió una fase de grupos complicada. Los canaleros perdieron ante Qatar, Paraguay y Egipto, resultados que terminaron dejando a la selección centroamericana fuera de la siguiente ronda.
La participación panameña dejó una nueva decepción para Centroamérica, al no conseguir victorias durante sus tres compromisos mundialistas. Los canaleros fueron últimos de su grupo con 0 puntos.
Haití no consiguió encontrar regularidad en el Mundial Sub-17. Los caribeños sufrieron derrotas ante Francia, Uruguay y Arabia Saudita, quedando sin posibilidades de avanzar.
La selección haitiana terminó su participación sin victorias y con dificultades defensivas, en una fase de grupos que dejó mucho trabajo por delante para el fútbol juvenil del país. Solo anotó tres goles y quedó último en el grupo D.
Jamaica tampoco pudo superar la fase de grupos. Los Reggae Boyz cayeron ante Italia, Uzbekistán y Costa de Marfil, sin conseguir sumar puntos en Qatar 2026 y últimos en su grupo.
Cuba regresó a un Mundial Sub-17 después de 35 años. Sin embargo, su retorno estuvo marcado por una derrota 5-3 ante Tayikistán y un empate 1-1 frente a Senegal. La selección cubana cerró su participación con una goleada 7-0 ante Croacia. De esta manera, terminó su aventura mundialista sin conseguir victorias.
República Dominicana hizo historia en Qatar 2026 al conseguir su primera clasificación a los dieciseisavos de final de un Mundial Sub-17 masculino. La Sedofútbol aseguró su boleto tras sumar cuatro puntos, producto de un empate 1-1 ante Montenegro y una victoria 2-1 frente a Chile y cayó este día 1-0 contra Argelia.
La selección dominicana se convirtió en una de las grandes sorpresas de Concacaf al superar la fase de grupos en su primera participación mundialista. Su clasificación quedó confirmada antes de enfrentar a Argelia, gracias a los resultados registrados en otros grupos.