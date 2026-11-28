Ryduan llegó al equipo sampedrano con el desafío de demostrar sus propias condiciones en una de las instituciones tradicionales de la Liga Nacional de Honduras. Su apellido era una referencia inevitable, pero el joven delantero tenía la intención de abrirse camino por méritos propios, en un ambiente futbolístico diferente al que conocía y con la oportunidad de competir en un club que cuenta con una afición exigente y una historia importante en el balompié catracho.