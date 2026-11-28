Ryduan Palermo, hijo del histórico exgoleador argentino Martín Palermo, ha conmovido a sus seguidores en las redes sociales durante las últimas horas con una publicación que rápidamente despertó reacciones entre familiares, amigos y aficionados al fútbol.
Ryduan Palermo es hijo del legendario exfutbolista argentino Martín Palermo, uno de los delanteros más emblemáticos en la historia de Boca Juniors y una figura inolvidable del fútbol sudamericano.
Su padre, apodado el "Titán", construyó una carrera extraordinaria gracias a sus goles, su carácter y su capacidad para aparecer en momentos decisivos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Boca Juniors y en un referente para millones de aficionados
Ryduan Palermo nació en La Plata y se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Estudiantes, institución en la que también tuvo formación su padre. Posteriormente continuó su desarrollo juvenil en Arsenal de Sarandí, club con el que dio un paso importante al firmar su primer contrato profesional en 2017.
En sus primeros años también tuvo experiencias vinculadas a las selecciones juveniles argentinas, al integrar convocatorias de la categoría Sub-17. Aquella etapa alimentó sus aspiraciones de abrirse camino en el fútbol de su país y comenzar a construir una trayectoria propia, en un entorno en el que su apellido despertaba interés desde antes de su consolidación como profesional.
Su primera experiencia internacional llegó en 2018, cuando pasó a préstamo al Santiago Morning de Chile. Allí consiguió sumar sus primeros minutos oficiales en el fútbol de Primera División y protagonizó un debut con gol que representó un momento importante en sus comienzos.
Crecer bajo la sombra de una figura de semejante dimensión representó un desafío para Ryduan, quien desde muy joven tuvo que convivir con las comparaciones y las expectativas que generaba llevar ese apellido.
En 2020 llegó a Honduras para vestir la camiseta de Marathón, una experiencia que lo vinculó con el balompié catracho y le permitió sumar un capítulo más a su recorrido internacional.
Durante su etapa en Honduras, Ryduan tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de una de las instituciones tradicionales de la Liga Nacional. Marathón se convirtió en una parada importante dentro de su recorrido profesional.
Ryduan Palermo fue fichado en septiembre de 2020 a petición del entrenador Héctor Vargas y salió del equipo en mayo de 2021 tras finalizar su contrato al cierre del Torneo Clausura de Honduras.
Su incorporación generó interés entre los aficionados hondureños, no solamente por su condición de atacante extranjero, sino también por ser hijo de Martín Palermo, una de las grandes figuras en la historia de Boca Juniors y del fútbol argentino.
Debutó en octubre de 2020, pero tardó diez jornadas en marcar su primer gol liguero, el cual llegó de cabeza en un triunfo 3-0 frente a Platense en el estadio Yankel Rosenthal.
Ryduan llegó al equipo sampedrano con el desafío de demostrar sus propias condiciones en una de las instituciones tradicionales de la Liga Nacional de Honduras. Su apellido era una referencia inevitable, pero el joven delantero tenía la intención de abrirse camino por méritos propios, en un ambiente futbolístico diferente al que conocía y con la oportunidad de competir en un club que cuenta con una afición exigente y una historia importante en el balompié catracho.
Durante su paso por el fútbol de Honduras con el Club Deportivo Marathón (temporada 2020-2021), el delantero argentino Ryduan Palermo disputó 28 partidos oficiales, en los que anotó 5 goles y registró 1 asistencia.
En 2021, Palermo llegó al fútbol español para incorporarse al Lenense, equipo que competía en categorías inferiores del balompié de ese país. La experiencia europea representó otro paso importante en una trayectoria que hasta entonces se había desarrollado entre Sudamérica y Centroamérica.
Su carrera continuó después en Italia, donde encontró nuevas oportunidades en el fútbol de ascenso. Allí pasó por clubes como Villacidrese, Carrarese, Team Altamura y Martina Calcio, equipo en el que cerró su etapa como futbolista profesional.
Con su paso por seis países, Palermo terminó construyendo un recorrido internacional que incluyó Argentina, Chile, México, Honduras, España e Italia. Cada destino representó una etapa distinta, con nuevos desafíos deportivos y personales.
En las últimas horas, Ryduan Palermo, hijo del histórico exgoleador argentino Martín Palermo, sorprendió a sus seguidores y al mundo del fútbol al anunciar a través de sus redes sociales su retiro del fútbol profesional a los 30 años de edad.
"Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo", expresó.
El exdelantero también explicó que su decisión de abandonar la actividad profesional responde a la intención de comenzar una nueva etapa, priorizando su bienestar y el disfrute de la vida. "Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal", agregó.
La decisión también provocó numerosas muestras de cariño de parte de sus seres queridos, compañeros y amigos. Dolores Alemán, su pareja, le dedicó un mensaje en el que destacó su admiración por la fortaleza y la perseverancia que mostró durante su recorrido. "Sos mi orgullo, mi motivación y mi ejemplo todos los días. Te admiro por tu resiliencia en la vida y te amo por sobre todas las cosas", escribió.
Su madre, Jaqueline Dutrá, también reaccionó a la publicación con palabras cargadas de emoción y orgullo por el esfuerzo realizado por su hijo a lo largo de los años. "¡Cuánto orgullo siento por vos! Sé de tu esfuerzo, de tu entrega y de todo lo que significó este camino en tu vida. Que Dios siga guiando tus pasos y bendiciendo cada uno de tus sueños. ¡Te amo infinitamente!", manifestó.
Su retiro marca el final de su carrera como jugador, aunque no necesariamente de su relación con el deporte. Por ahora, el delantero no ha anunciado públicamente cuál será su próximo proyecto profesional ni si continuará ligado al fútbol desde otra función.