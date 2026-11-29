Jerusalén. El Ministerio de Sanidad de Gaza pidió este domingo la creación de una comisión internacional “independiente y transparente” que investigue el bombardeo israelí contra una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) Bélgica en la ciudad de Gaza, en la que murieron el viernes dos trabajadores de la organización. “Atacar centros sanitarios y a trabajadores médicos y humanitarios constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de las instalaciones médicas y de su personal, y socava lo que queda de los cimientos del trabajo sanitario y humanitario en la Franja de Gaza”, señaló el ministerio en un comunicado, en el que condenó el ataque “en los términos más enérgicos” y lo calificó de “crimen” contra la atención sanitaria en la Franja.

“Los ataques continuados contra instituciones médicas y humanitarias, pese al carácter humanitario y de socorro de su trabajo, sitúan a la comunidad internacional ante sus responsabilidades legales y morales, lo que exige una actuación urgente que vaya más allá de las meras condenas y declaraciones”, añadió. Sanidad pidió a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que actúen de inmediato para proteger los centros sanitarios y a su personal, y que la comisión investigue también los ataques anteriores contra hospitales y clínicas, identifique a los responsables y garantice que rindan cuentas ante la justicia internacional.