La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 29 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos nueve horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Francisco Morazán y varios municipios de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes están programados de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran la colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, parte de la colonia Alameda, Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, las embajadas de Venezuela y El Salvador, el Instituto Nacional Agrario (INA), parte de la colonia Rubén Darío, parte de Las Minitas, lavandería Festival y el Centro Audiológico Auris.
Asimismo, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde permanecerán sin energía la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ferromax, primera, segunda y tercera etapa de Prados Universitarios, Bigos UNAH, Lithopress, Pacasa, funeraria Jardines de Paz Suyapa, complejo deportivo Simón Azcona, Universidad Norte, Villas de Suyapa y Villa Olímpica. También figuran residencial Monte Verde, Instituto San Miguel, parte de la colonia Lomas del Mayab, clientes del bulevar La Hacienda, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, residencial La Hacienda, parte del bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Radiohouse y torre Acqua, entre otros sectores aledaños.
En Choloma, Cortés, las interrupciones comenzarán desde las 6:00 de la mañana y se extenderán hasta las 2:00 de la tarde. Entre las zonas comprendidas están El Chaparro (norte y centro), el centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrios El Guayabal y Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia ADEH, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonias 19 de Septiembre y 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán y residencial Los Prados. La suspensión también abarcará las colonias Los Almendros, El Kilómetro y Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Mall Las Américas, Villa Nueva y Choloma. Además, se incluyen supermercado Dosres, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey, Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, Ciudad Jardín, San Carlos, Brisas de la Candelaria, Villa Valencia, Alegría, Márquez, San Rafael y residencial Monterrey. También figuran barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen, Caminos, Gold Chicken en Dos Caminos, ZIP Búfalo, ingenio Santa Matilde (CAHSA) y balneario El Bálsamo.
Otros sectores de Choloma que permanecerán sin energía en el mismo horario son el barrio El Banco, colonia Coco Sur, estación de Bomberos, centro de salud, Graneros Nacionales, parque industrial Real, colonia Las Lomas, barrio Los Profesionales, barrio El Chaparro (sur), colonia Canadá, colonia La Mora, Loma Verde, aldeas La Jutosa y Nueva Jutosa, Bello Horizonte y aldea El Barrial. La interrupción también comprende las instalaciones de Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex y Aprocacaoh.
La programación incluye además las colonias Las Pilas, Sinor y Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, colonias Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano y Las Torres. También se verán afectados ZIP América, ADECA (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras, Corindplast, Jardines del Campo, Villa Cecilia, Industrias del Trópico y gasolinera Puma.
En Puerto Cortés, los cortes de energía se desarrollarán igualmente de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La suspensión comprenderá las colonias Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, barrio Medina, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Las Torres, Emsland, La Tequera, Lempira, Unión I y II, así como Zapadril Arriba y Zapadril Abajo. Entre los lugares incluidos también figuran el plantel Fertiagroh, parque acuático Safari, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, Cerro Mar, Fertica, cementerio municipal, Centenario, Agua Pingüino, barrio Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H y Hospital del Caribe. La interrupción alcanzará además residencial Caribbean Hills, IAMAT Export, residencial Sindicato Municipalidad, oficinas del Seguro Social, Palma Real, Magdalena y El Doral.
La lista de sectores afectados en Puerto Cortés incluye Río Mar I y II, Brisas del Mar, Guamerú, hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba y colonia Los Maestros.