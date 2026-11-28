En Choloma, Cortés, las interrupciones comenzarán desde las 6:00 de la mañana y se extenderán hasta las 2:00 de la tarde. Entre las zonas comprendidas están El Chaparro (norte y centro), el centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrios El Guayabal y Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia ADEH, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonias 19 de Septiembre y 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán y residencial Los Prados. La suspensión también abarcará las colonias Los Almendros, El Kilómetro y Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Mall Las Américas, Villa Nueva y Choloma. Además, se incluyen supermercado Dosres, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey, Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, Ciudad Jardín, San Carlos, Brisas de la Candelaria, Villa Valencia, Alegría, Márquez, San Rafael y residencial Monterrey. También figuran barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen, Caminos, Gold Chicken en Dos Caminos, ZIP Búfalo, ingenio Santa Matilde (CAHSA) y balneario El Bálsamo.