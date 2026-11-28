Ana Daniela Hernández García, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, contrajo matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos.
Las primeras imágenes de la celebración comenzaron a circular en redes sociales y despertaron el interés de los hondureños, quienes habían permanecido atentos a los detalles del enlace matrimonial.
Días antes de la boda, Daniela compartió una publicación en su cuenta de Facebook con el mensaje "Contando los días", acompañado de fotografías en las que mostraba su emoción por la llegada de la fecha especial.
En las imágenes de su compromiso, la joven aparecía sonriente junto a su prometido Sebastián, de quien se conocen pocos detalles debido al perfil discreto que mantiene la pareja.
Las primeras fotografías y videos de la boda fueron compartidos por su estilista, Ana Girón, quien publicó algunos momentos de los preparativos de la novia antes de la ceremonia.
En uno de los videos se observa parte del proceso de maquillaje de Daniela, mientras se preparaba para el evento y ultimaba los detalles de su apariencia para la ocasión.
Las publicaciones también permitieron conocer algunos momentos de la celebración, en los que se aprecia a los recién casados compartiendo su felicidad junto a sus seres queridos.
Uno de los momentos registrados fue cuando Juan Orlando Hernández acompañó a su hija del brazo hacia el altar.
Asimismo, las fotografías muestran a Daniela junto a sus padres, Juan Orlando Hernández y Ana García, quienes estuvieron presentes para acompañarla durante esta etapa de su vida.
Las imágenes generaron reacciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios compartieron mensajes de felicitación para la pareja y manifestaron su interés por conocer más detalles del matrimonio.
Pese a la atención que ha generado el enlace, los novios han mantenido discreción sobre la ceremonia.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles como el lugar exacto de la celebración ni otros pormenores del evento.