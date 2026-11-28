San Pedro Sula, Honduras. Las condiciones mayormente secas prevalecerán en Honduras este domingo 29 de noviembre. Sin embargo, algunas zonas del territorio nacional podrían registrar lluvias débiles y aisladas debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe. De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán dispersas y se concentrarán principalmente en las regiones norte y oriental del país.

Will Ochoa, pronosticador de Cenaos, explicó que el desplazamiento de los vientos provenientes del este favorecerá el transporte de humedad hacia el territorio hondureño, lo que podría generar algunas precipitaciones. El especialista señaló que este fenómeno no provocará lluvias generalizadas, por lo que gran parte del país permanecerá bajo condiciones secas durante la jornada.

En cuanto al oleaje, las condiciones marítimas se mantendrán estables en las dos principales zonas costeras de Honduras, sin variaciones importantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre uno y tres pies de altura, según las estimaciones meteorológicas.

Temperaturas máximas y mínimas en Honduras

En cuanto a las temperaturas previstas para este domingo, Cenaos indicó que el territorio nacional experimentará condiciones cálidas, aunque con diferencias entre las distintas regiones.

En Tegucigalpa, se pronostica una temperatura máxima de 27 grados Celsius, mientras que la mínima podría descender hasta los 18 grados. Para la región central se estiman temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 18 grados. En la zona insular, el termómetro podría alcanzar los 30 grados y registrar mínimas de 27 grados.

En el norte del país se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 24 grados, de acuerdo con el informe. Mientras tanto, los habitantes de la región oriental podrían experimentar una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 21 grados.