Tegucigalpa, Honduras. Alrededor de 6,000 plazas docentes estarán disponibles en el próximo concurso de la Secretaría de Educación, en el que se prevé la participación de aproximadamente 25,000 aspirantes, confirmó José Darío Cruz, ministro de Educación. El funcionario detalló que el proceso de selección comenzó hace un mes con la elaboración de los ítems de evaluación, la contratación de especialistas y la preparación del sistema informático que se utilizará para calificar a los participantes.

Cruz anunció que la inscripción de los aspirantes comenzará la próxima semana, mientras que la aplicación de los exámenes está programada para la última semana de enero de 2027. "Hay como unas 6,000 plazas y hay unos 25,000 aspirantes. El concurso empezó hace un mes. La otra semana vamos ya a la inscripción y el examen está programado para la última semana de enero", manifestó.

El ministro explicó que el concurso abarcará diferentes áreas del sistema educativo, entre ellas cargos directivos, administrativos, técnicos y docentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ello, los profesionales podrán participar en distintas oportunidades, dependiendo de su formación y especialidad.