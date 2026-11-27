Tegucigalpa, Honduras. Alrededor de 6,000 plazas docentes estarán disponibles en el próximo concurso de la Secretaría de Educación, en el que se prevé la participación de aproximadamente 25,000 aspirantes, confirmó José Darío Cruz, ministro de Educación.
El funcionario detalló que el proceso de selección comenzó hace un mes con la elaboración de los ítems de evaluación, la contratación de especialistas y la preparación del sistema informático que se utilizará para calificar a los participantes.
Cruz anunció que la inscripción de los aspirantes comenzará la próxima semana, mientras que la aplicación de los exámenes está programada para la última semana de enero de 2027.
"Hay como unas 6,000 plazas y hay unos 25,000 aspirantes. El concurso empezó hace un mes. La otra semana vamos ya a la inscripción y el examen está programado para la última semana de enero", manifestó.
El ministro explicó que el concurso abarcará diferentes áreas del sistema educativo, entre ellas cargos directivos, administrativos, técnicos y docentes.
Por ello, los profesionales podrán participar en distintas oportunidades, dependiendo de su formación y especialidad.
"Va a haber directivo, administrativo, técnico, docente, por áreas y eso entonces hay un profesor que puede concursar para educación básica, puede concursar para educación media y puede concursar para un cargo técnico, entonces él puede concursar en tres oportunidades distintas", detalló.