San Pedro Sula, Honduras. Ante la insuficiencia de pruebas para acreditar su responsabilidad penal, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula absolvió a Sergio David Florentino Díaz, quien enfrentaba un proceso judicial por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su esposa, Brenda Janeth Gómez. El fallo absolutorio fue emitido de manera unánime por la terna de jueces, que determinó que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público no fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Herber Adonis Rivera, vocero del Poder Judicial en San Pedro Sula, explicó que, si bien se estableció que la mujer murió por asfixia, durante el juicio no se logró acreditar las circunstancias en las que ocurrió su muerte ni determinar quién fue el responsable.

“La prueba aportada por este acusador en nombre de la sociedad, la fiscalía, no fue suficiente para quebrantar el estado de inocencia del imputado”, manifestó Rivera. Como consecuencia del fallo, el tribunal ordenó la inmediata libertad de Florentino Díaz, siempre que no tenga otras causas judiciales pendientes que ameriten su permanencia bajo custodia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La audiencia de notificación de la sentencia fue programada para el próximo 4 de diciembre. Rivera señaló que el Ministerio Público podrá interponer los recursos contemplados en la legislación hondureña para impugnar la resolución.

Reacción de Sergio Florentino

Tras conocer el fallo absolutorio, Florentino Díaz agradeció a Dios y a su equipo de defensa, al tiempo que manifestó que perdona a quienes lo señalaron como responsable de la muerte de su esposa.

“Perdono a todas las personas que me acusaron”, expresó el empresario ante los medios de comunicación, a los que también pidió mayor prudencia al momento de informar sobre personas sometidas a procesos judiciales.

Florentino aseguró que está dispuesto a brindar apoyo a la familia de Brenda, particularmente para contribuir con la educación del hijo de la fallecida, pues, según relató, ese era uno de los deseos de su esposa. “Yo estoy a la orden porque lo que ella quería era que su familia estuviera bien”, manifestó.

La muerte de Brenda Gómez

Brenda Janeth Gómez, de 28 años, fue hallada sin vida el 10 de septiembre de 2025 en el interior de una camioneta en el sector Bermejo de San Pedro Sula. La mujer era trasladada por su pareja sentimental, quien en ese momento tenía 45 años. Inicialmente, las autoridades reportaron que se trataba de una muerte por causa indeterminada, mientras que Florentino sostuvo que su esposa había fallecido por causas naturales. Tras el hallazgo, fue detenido durante 24 horas para efectos de investigación. El cuerpo de la joven fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense, donde se le practicó una autopsia. Posteriormente, el Ministerio Público informó a LA PRENSA que se enviaron muestras a la capital para realizar estudios complementarios.

“Él me llamó y me dijo que mi hija estaba morada y muerta. Yo le dije que la trajera a la casa porque necesitaba saber si ella estaba viva, pero no era así”, relató en aquel momento Florinda Gómez, madre de Brenda, quien pidió a las autoridades investigar el caso con imparcialidad.

Fiscalía presentó 24 pruebas

Durante el juicio, los fiscales presentaron 24 medios probatorios contra Florentino Díaz, distribuidos en cuatro pruebas testificales, nueve documentales y once periciales, con los que buscaban acreditar su responsabilidad en el delito de femicidio agravado.