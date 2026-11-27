San Pedro Sula, Honduras. Los consumidores de San Pedro Sula encuentran algunas rebajas en los precios de verduras y productos de la canasta básica en los principales mercados de la ciudad, aunque otros alimentos registran incrementos a pocas semanas de las celebraciones navideñas.

En el mercado Dandy, los locatarios reportan una disminución en los precios de la lechuga, la cebolla roja, la cebolla blanca y el repollo, lo que representa un pequeño alivio para las familias que realizan sus compras.

Raúl Martínez, comerciante de este centro de abastos, explicó que la libra de lechuga, que anteriormente se cotizaba entre 40 y 50 lempiras, ahora se vende a L25.

La cebolla roja también experimentó una reducción de L10, al pasar de L40 a L30 la libra. Mientras tanto, la cebolla blanca, que alcanzaba precios de entre L28 y L30, actualmente se comercializa a L20.

Otro producto que presenta una rebaja es el repollo, cuya libra disminuyó L5 y se encuentra a L20.

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Martínez manifestó que esperan que las reducciones continúen durante las próximas semanas, aunque reconoció que para los comerciantes también resulta difícil mantener sus negocios debido a los costos de inversión y las variaciones en los precios de los productos.