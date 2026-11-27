San Pedro Sula, Honduras. Los consumidores de San Pedro Sula encuentran algunas rebajas en los precios de verduras y productos de la canasta básica en los principales mercados de la ciudad, aunque otros alimentos registran incrementos a pocas semanas de las celebraciones navideñas.
En el mercado Dandy, los locatarios reportan una disminución en los precios de la lechuga, la cebolla roja, la cebolla blanca y el repollo, lo que representa un pequeño alivio para las familias que realizan sus compras.
Raúl Martínez, comerciante de este centro de abastos, explicó que la libra de lechuga, que anteriormente se cotizaba entre 40 y 50 lempiras, ahora se vende a L25.
La cebolla roja también experimentó una reducción de L10, al pasar de L40 a L30 la libra. Mientras tanto, la cebolla blanca, que alcanzaba precios de entre L28 y L30, actualmente se comercializa a L20.
Otro producto que presenta una rebaja es el repollo, cuya libra disminuyó L5 y se encuentra a L20.
Martínez manifestó que esperan que las reducciones continúen durante las próximas semanas, aunque reconoció que para los comerciantes también resulta difícil mantener sus negocios debido a los costos de inversión y las variaciones en los precios de los productos.
No todos los productos muestran una tendencia a la baja. Entre los alimentos que han registrado incrementos están las manzanas rojas y verdes, frutas que tienen mayor demanda durante la temporada navideña.
Según Martínez, las bandejas de manzana roja que anteriormente compraban a L50 aumentaron L10, mientras que las verdes pasaron de L60 a L70.
En cuanto al plátano, los precios varían según el tamaño de cada unidad y se comercializan entre L5 y L10.
Para algunos consumidores, las rebajas representan un pequeño respiro frente a las constantes variaciones que han experimentado los productos de la canasta básica durante 2026.
Johnny Ortíz consideró que los costos de los alimentos también están relacionados con las variaciones en los precios de los combustibles y los gastos de transporte, debido a que una parte de las verduras que llegan a los mercados de la zona norte procede de otros departamentos y de países vecinos, principalmente Guatemala y Nicaragua.
En el mercado Rápido también se reportan movimientos en los precios de algunos productos de consumo diario.
Edilberto Ramos, locatario de este centro de abastos, informó que la libra de frijoles experimentó un incremento de L1 y actualmente se comercializa entre L23 y L25, dependiendo de la calidad del grano.
Por su parte, el maíz registró una reducción de L1 por libra y ahora se vende a L9. En contraste, el arroz presentó un aumento, aunque el comerciante no precisó el nuevo precio.
El cartón de huevos mantiene valores de entre L135 y L140, mientras que la libra de aceite se comercializa a L23, de acuerdo con los precios reportados por el locatario.
Ramos señaló que, pese a las variaciones, las familias deben continuar adquiriendo los alimentos necesarios para su consumo diario.
Los comerciantes esperan que el comportamiento de los precios se mantenga estable durante las próximas semanas, aunque advierten que algunas verduras y frutas suelen encarecerse debido al aumento de la demanda durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Los locatarios esperan cerrar el año con buenas ventas y mantener el abastecimiento de los productos, mientras los consumidores buscan aprovechar las rebajas para ajustar sus presupuestos familiares.