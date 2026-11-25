San Pedro Sula, Honduras. Regresar a Honduras después de un proceso migratorio representa para muchos compatriotas el desafío de comenzar nuevamente, especialmente cuando deben enfrentarse a la falta de empleo y oportunidades para generar ingresos. Sin embargo, programas de formación técnico-vocacional buscan abrirles una puerta para reconstruir sus proyectos de vida y facilitar su reinserción en el país. Como parte de este esfuerzo, 30 jóvenes migrantes retornados se graduaron de cursos de formación técnica impulsados por la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), mediante el programa Gestión de la Movilidad Humana, con el que buscan brindarles herramientas para incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios emprendimientos. Mercedes Pérez, gerente del Programa Vocacional de la Comisión de Acción Social Menonita, explicó que los participantes culminaron capacitaciones en áreas como refrigeración, soldadura y barbería, entre otras especialidades que ofrecen alternativas para generar ingresos. "Estos jóvenes están preparados para insertarse en el mundo laboral, para poder poner su propio emprendimiento. Aquí se necesita definitivamente el apoyo del Gobierno, a través de las diferentes instancias, para que puedan continuar en este proceso de inserción digna", expresó.

Formación y herramientas

Los cursos tienen una duración de entre cuatro y seis meses y se desarrollan mediante alianzas con el Centro Técnico Loyola, en El Progreso, y el Centro Técnico Evangélico de Formación Vocacional, en Yorito, Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además de recibir formación práctica, los beneficiarios obtienen un conjunto de herramientas básicas para comenzar a ejercer el oficio aprendido. También reciben transporte, alimentación durante los días de capacitación y acompañamiento psicosocial. Pérez destacó que la atención emocional es una parte fundamental del proceso, debido a que muchos de estos jóvenes han atravesado experiencias difíciles durante la ruta migratoria, mientras que otros abandonaron Honduras por situaciones de desplazamiento.

"Ha habido que hacer todo un proceso de recuperación psicoemocional. Reciben un abordaje complementario para que puedan reinsertarse incluso en áreas como las maquilas o cualquier otro sitio donde puedan laborar", explicó.

Liliana Santos, coordinadora de Medios de Vida, detalló que el programa no se limita a ofrecer capacitaciones, sino que contempla diferentes alternativas de apoyo para las personas migrantes retornadas y sus familias. Entre los beneficios se encuentran becas educativas, formación técnico-vocacional y apoyo para emprendimientos. Cuando el beneficiario regresa con su núcleo familiar, también se busca brindar asistencia para que sus integrantes puedan mejorar sus condiciones de vida. Santos señaló que el acompañamiento psicosocial es indispensable antes de impulsar cualquier iniciativa económica, pues permite que los beneficiarios puedan afrontar sus experiencias y avanzar en su proceso de reintegración. "No podemos darle un medio de vida a un joven si previamente no le hemos dado una atención psicoemocional para que pueda reintegrarse a la sociedad y avanzar", manifestó. La coordinadora agregó que la falta de oportunidades laborales continúa siendo uno de los factores que empujan a muchos hondureños a abandonar el país, situación que también provoca la separación de las familias. Por su parte, César Ramos explicó que también se mantienen programas de becas para menores y jóvenes migrantes retornados que buscan reincorporarse al sistema educativo. Las ayudas escolares oscilan entre 1,000 y 2,000 lempiras, dependiendo del nivel de estudios, ya sea primaria, secundaria o universitario. En el caso de la formación técnico-vocacional, las becas cubren el costo de los cursos, materiales, herramientas, transporte y alimentación durante el período de capacitación, que puede extenderse hasta seis meses.

Ramos indicó que los 30 jóvenes graduados forman parte de este proceso de acompañamiento, que incluye atención psicológica, asistencia humanitaria y preparación técnica para facilitar su incorporación a una actividad productiva. La Comisión de Acción Social Menonita trabaja de manera coordinada con municipalidades, centros de atención al migrante retornado y organizaciones que identifican a personas que necesitan este tipo de oportunidades. Pérez explicó que algunos jóvenes son captados en el Centro de Atención al Migrante Retornado ubicado en el aeropuerto, mientras que otros son remitidos por los gobiernos locales y plataformas comunitarias.

Actualmente, el programa Gestión de la Movilidad Humana tiene presencia en Cortés, Yoro y Santa Bárbara. No obstante, la Comisión de Acción Social Menonita desarrolla diferentes programas y proyectos en 12 departamentos del país.

Una oportunidad para comenzar de nuevo