La quinta jornada e la fase Liga de la UEFA Champions League llegó a su fin y nos dejó algunos resultados importantes, así como cambios importantes en la tabla de posiciones con un líder en solitario y un cuádruple empate en el TOP-8. El FC Barcelona saldó su visita a Azerbaiyán con una contundente goleada por 1-4 contra el Sabah FK en Bakú, donde Anthony Gordon -con un doblete-, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús fueron los autores de los goles del equipo azulgrana.

Los de Hansi Flick subieron en la clasificación y ahora están en el cuarto puesto con 12 puntos, empatado con el Como, Liverpool y Betis. En otro de los duelos destacados del día, el PSG de Luis Enrique cedió un empate 2-2 contra la Roma en el Parque de los Príncipes y perdió el primer puesto que ahora le pertenece al Real Madrid.

París Saint Germain se quedó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos, a dos del líder Real Madrid (15 pts). El conjunto blanco consiguió la quinta victoria en esta fase Liga de la Champions League tras golear al PSV Eindhoven (5-1) en el Santiago Bernabéu. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Liverpool, quinto con 12 unidades, arrasó al Club Brujas con un 0-3 de visita en Bélgica, mientras que el Betis (12 pts), Arsenal (11 pts) y Manchester City (10 pts) completan el TOP-8 de la clasificación.

La sorpresa del día la dio el Lille de Francia al vencer en casa 2-1 a un Bayern Múnich mermado por las bajas de sus máximas figuras Harry Kane y Michael Olise. Los bávaros quedaron en el escalón 15 con 8 puntos. El Sporting de Lisboa empató 2-2 contra el Manchester United, el Atlético de Madrid se impuso 2-0 al Viking y el Inter de Milán también ganó 2-0 al Stuttgart.

El Villarreal sumó un triunfo importante a domicilio 0-1 contra el Slavia Praga y el Fenerbahçe también sacó la victoria por el mismo marcador frente al Shakhtar Donetsk.