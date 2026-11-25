Azerbaiyán.

El Barcelona vuelve a la acción en la Champions League este miércoles con una visita a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah Futbol Klubu. El compromiso, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga, se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú, un escenario que promete un ambiente hostil con cerca de 70,000 entradas vendidas. El equipo dirigido por Hansi Flick aterriza en territorio azerí con el ánimo en alto tras protagonizar una vibrante remontada por 3-2 ante el Villarreal en LaLiga el pasado fin de semana.

En el panorama europeo, los culés suman nueve unidades tras golear 3-0 al Aston Villa en la fecha anterior, por lo que una victoria hoy les permitiría escalar hasta los puestos de privilegio en la tabla general. No obstante, el técnico alemán deberá lidiar con importantes bajas y el desgaste de un largo desplazamiento. La ausencia más destacada en la convocatoria es la de Lamine Yamal, quien quedó fuera por molestias en el tobillo derecho, sumándose a las ya conocidas de Andreas Christensen, Rodri, Xavi Espart y Hamza Abdelkarim. Ante este panorama, Flick ha recurrido a talentos de la cantera como Jesse Bisiwu y Àlex Campos para completar la expedición. Por su parte, el Sabah FK afronta el encuentro más prestigioso de su corta historia con la intención de dar la sorpresa ante uno de los gigantes de Europa. El cuadro local, fundado hace apenas nueve años y comandado desde el banquillo por Valdas Dambrauskas, se ubica en la parte baja de la clasificación con tres puntos, producto de su triunfo previo frente al Slavia de Praga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse