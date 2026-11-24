Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta verde en seis departamentos de Honduras ante el ingreso de un frente frío que provocará lluvias, chubascos y un descenso de las temperaturas en distintas regiones del país. La medida comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro, y tendrá una duración de 48 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre. En el boletín de alerta, emitido en Tegucigalpa, Copeco informó que el ingreso del primer frente frío producirá "nubosidad, descenso de la temperatura ambiente, lluvias y chubascos moderados a fuertes con tormentas eléctricas y montos de precipitación entre 100 a 120 milímetros en sectores del norte del país".

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), también se esperan chubascos débiles a moderados sobre las regiones central y oriental, así como en algunas áreas del suroccidente. Para el jueves, el desplazamiento lento del frente frío a lo largo de la costa Caribe mantendrá las condiciones lluviosas. Copeco pronostica precipitaciones y chubascos débiles a moderados en el norte, mientras que en el occidente, centro y oriente se esperan lluvias y lloviznas débiles, acompañadas de un descenso de la temperatura ambiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🟢Por frente frío COPECO declara Alerta Verde en seis departamentos del país.🟢 https://t.co/WD7My3awP3 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 25, 2026

En tanto, para el viernes se prevén condiciones lluviosas en el norte del país debido al viento del norte asociado con la masa de aire frío que seguirá detrás del frente. El boletín advierte que las lluvias podrían afectar especialmente la Sierra de Omoa, Nombre de Dios y La Esperanza, en sectores de Cortés, Atlántida, Colón y Yoro.